Njemački poslovnjaci dolaze na Putinov forum: 'Želimo održati most prema Rusiji'

Nakon četverogodišnjeg izbivanja zbog rata u Ukrajini, članovi njemačke poslovne zajednice službeno će sudjelovati na predstojećem gospodarskom forumu u sjevernom ruskom gradu Sankt Peterburgu.

"...Želimo, kao i sve veće zapadne zemlje, održati gospodarski most prema Rusiji i zaštititi više od 100 milijardi eura njemačke imovine u Rusiji", rekao je novinskoj agenciji dpa Matthias Schepp, predsjednik Njemačko-ruske gospodarske komore.

Unatoč tome što su zapadne sankcije i dalje na snazi za tisuće ruskih kompanija, organizacija i pojedinaca, američki i francuski predstavnici vratili su se na događaj prošle godine, sudjelujući na njegovom poslovnom dijalogu.

"Zapad dugoročno ne bi trebao prepustiti Rusiju, njezino veliko tržište i sirovine Aziji", rekao je Schepp. Samo Kinezi su osnovali 1400 novih tvrtki u Rusiji u prvom tromjesečju ove godine, dodao je.