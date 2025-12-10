FREEMAIL
NBA KUP /

Bane 'uništio' Miami, a Brunson Toronto: Orlando Magic i NY Knicksi u polufinalu

Bane 'uništio' Miami, a Brunson Toronto: Orlando Magic i NY Knicksi u polufinalu
Foto: Marty Jean-louis/ddp Usa/profimedia

Magic je polufinale izborio u Orlandu, a Knicksi u Torontu

10.12.2025.
8:37
Hina
Marty Jean-louis/ddp Usa/profimedia
Košarkaši Orlando Magica i New York Knicksa igrat će u polufinalu NBA kupa, što su izborili sinoćnjim četvrtfinalnim pobjedama protiv Miami Heata i Toronto Raptorsa.

Magic je u Orlandu slavio sa 117-108 protiv Miamija ponajviše zahvaljujući Desmondu Baneu koji je ubacio 37 koševa i imao šest skokova te pet asistencija, dok je Jalen Suggs postigao 20 poena.

Kod gostiju su najbolji strijelci bili Nate Powell s 21 košem i Tyler Herro s 20 poena, a obojica su imali i po sedam skokova.

Raptorsi nisu iskoristili prednost domaćeg terena u Torontu, gdje su New York Knicksi slavili sa 117-101. Jalen Brunson je s 35 koševa bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi, a Josh Hart je za Knickse postigao 21 poen.

Sve o NBA-u čitajte na Net.hr-u

Brandon Ingram je predvodio strijelce Toronta s 31 košem, dok je Jamal Shead ubacio 18 poena i podijelio osam asistencija.

U noći sa srijede na četvrtak po srednjoeuropskom vremenu bit će odigrane četvrtfinalne utakmice NBA kupa u Zapadnoj konferenciji u kojima će Oklahoma City Thunder ugostiti Phoenix Sunse, a Los Angeles Lakersi će biti domaćini San Antonio Spursima.

Polufinalne utakmice, kao i dvoboj za naslov pobjednika NBA kupa bit će odigrani u Las Vegasu. Polufinala su na rasporedu u noći sa subote na nedjelju, a finalna utakmica će biti odigrana u noći s utorka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu.

