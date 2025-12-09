FREEMAIL
Velika vijest za Spurse: Najveća zvijezda momčadi spremna je za povratak na parket

Velika vijest za Spurse: Najveća zvijezda momčadi spremna je za povratak na parket
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

U posljednje vrijeme francuski košarkaš je normalno trenirao s momčadi i spreman je za povratak, a trebao bi zaigrati u noći sa srijede na četvrtak

9.12.2025.
11:39
Hina
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Navijači NBA momčadi iz San Antonija uskoro će ponovno na parketu moći gledati Victora Wembanyjamu, prvu zvijezdu Spursa, koji se vraća na parkete nakon ozljede.

San Antonio je odlično otvorio novu NBA sezonu te je na startu bio prva pratnja aktualnim prvacima Oklahoma Cityju koji je od prvog dana vodeći sastav Zapadne konferencije. Uslijedila je potom ozljeda lista lijeve noge Wembanyame koji je zbog toga propustio jedanaest utakmica.

Vrlo dobro je San Antonio gurao i bez svoje najveće zvijezde, inače prvog izbora na NBA draftu 2023. godine, pa u klubu nisu požurivali njegov povratak. U posljednje vrijeme francuski košarkaš je normalno trenirao s momčadi i spreman je za povratak, a trebao bi zaigrati u noći sa srijede na četvrtak kada njegova momčad igra protiv Los Angeles Lakersa.

Do ozljede je Wembanyama imao odlične brojke, postizao je 26.2 poena po utakmici uz 12.9 skokova, četiri asistencije, 1.1 ukradenu loptu i čak 3.6 blokada.

San Antonio trenutačno ima omjer 16-7 i na petom je mjestu ljestvice Zapadne konferencije. Ima samo pobjedu manje od LA Lakersa i Denvera koji dijele drugo mjesto iza Oklahoma Cityja, sastava koji je uvjerljivo vodeći s omjerom 23-1.

Prošle sezone Wembanyama je imao problema s venskom trombozom što je bio razlog nastupa u tek 46 utakmica.

Velika vijest za Spurse: Najveća zvijezda momčadi spremna je za povratak na parket