Talijanska legenda razbila glavu udarajući u stol u prijenosu uživo, voditeljica u šoku

Legendarni talijanski nogometaš Paolo Di Canio koji radi kao analitičar na talijanskom Sky Sportu postao je viralan zbog onoga što je napravio u prijenosu uživo.

Dok je u srijedu navečer komentirao susrete Lige prvaka, Di Canio je usred jedne žučne rasprave s voditeljicom Federicom Masolin počeo lupati glavom o stol. Tri puta je udario o stol dok mu iz čela nije potekla krv. Svi su ostali u šoku u studiju osim legendarnog Fabija Capella koji je odmah uskočio u pomoć s maramicom.

Nothing to see here, only Paolo Di Canio cracking his head in blood on the desk during post match Champions just over a football debate, as a demonstration of frustration.



Fabio Capello stood up to hand him a tissue to halt bleeding pic.twitter.com/H9ER1UowGE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 15, 2026

Voditeljica Masolin smješkala se u nevjerici, a Di Canio se brzo smirio i vratio se na svoje mjesto. Srećom, cijeli incident više je prošao u humorističnom nego ozbiljnom tonu. Za Paola Di Canija ovo nas ne čudi. On je kao igrač bio poznat po svojem kratkom fitilju, ali i smislu za humor.

Di Canio je u nogometnoj karijeri igrao za Lazio, Juventus, Napoli, Milan, ali ime je izgradio na Otoku gdje je igrao za Celtic, Sheffield Wednesday, West Ham i Charlton. Pamtimo ga po mnogim incidentima, a 1998. je gurnuo suca Paula Alcocka igrajući za Wednesday jer mu je dao crveni karton. Tada je kažnjen s čak 11 utakmica i 10 tisuća funti.

