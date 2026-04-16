Što je s iranskim bojkotom SP-a? Predsjednik FIFA-e dao konačan odgovor

Sudjelovanje Irana na Svjetskom prvenstvu 2026 u SAD-u, Meksiku i Kanadi došlo je u pitanje nakon rata koji je prije više od mjesec dana počeo između SAD-a i Irana.

Do Svjetskog prvenstva ostala su manje od dva mjeseca, a reprezentacija Irana, koja se prva plasirala na SP, prijetila je bojkotom. Međutim, Gianni Infantino je za CNBC potvrdio kako će Iran sigurno nastupiti na ovoljetnom Mundijalu. "Nadamo se da će do tada, naravno, situacija biti mirna, to bi definitivno pomoglo.

Ali Iran mora doći, naravno. Oni predstavljaju svoj narod. Kvalificirali su se. Igrači žele igrati", kazao je novinarki CNBC-a prvi čovjek FIFA-e. Infantino je rekao da je nedavno posjetio iransku momčad u njihovom trening kampu u Antaliji u Turskoj, gdje je, kako je rekao, momčad naznačila da želi igrati.

"Trebali bi igrati – sport bi trebao biti odvojen od politike. U redu, ne živimo na Mjesecu, ali ako netko vjeruje u izgradnju mostova i njihovo očuvanje, to smo mi i to i radimo.

Iran bi trebao odigrati sve tri utakmice grupne faze u SAD-u: protiv Novog Zelanda u Los Angelesu 15. lipnja, protiv Belgije u Los Angelesu 21. lipnja i protiv Egipta u Seattleu 26. lipnja. Ako bi Iran prošao dalje na turniru, njegove buduće utakmice vjerojatno bi se igrale u SAD-u.

Iranski nogometni savez prethodno je izjavio da je uputio zahtjev FIFA-i da se utakmice njegove reprezentacije premjeste u Meksiko, koji je suorganizator Svjetskog prvenstva uz SAD i Kanadu. Međutim, taj je zahtjev odbijen.

