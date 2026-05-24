Što Mirela Brekalo radi nakon snimanja? 'Ne ide Manda nikamo, ali čekaju je plac, vrt i peglanje'

Glumica Mirela Brekalo (70) osvojila je gledatelje ulogom Mande Sikirice u RTL-ovoj hit-seriji 'Divlje pčele', a u razgovoru za RTL.hr progovorila je o velikom uspjehu serije, odnosu s kolegama na setu i svakodnevici kada se kamere ugase.

Lik Mande, mudre i pronicljive žene iz Vrila koja uvijek zna više nego što pokazuje, vrlo brzo postao je jedan od omiljenih među publikom. Brekalo smatra da je ključ uspjeha serije upravo emocija koju prenosi gledateljima.

“Kad je nešto dobro, ljudi to osjete. Mislim da je publiku privukla upravo ta toplina i mogućnost da se potpuno prepuste priči i na trenutak budu dio Vrila”, rekla je za RTL.hr.

Posebno je zanimljiv odnos Mande i njezina sina Jerka, koji balansira između humora, sitnih prepirki i velike međusobne privrženosti. Glumica priznaje kako na setu često ima prostora za spontanu nadogradnju scena.

“Ta kemija se ili dogodi ili ne dogodi. Nama se dogodila. Privatno se razumijemo i poštujemo, pa nam je zato na snimanju puno lakše opustiti se i uživati”, objasnila je.

Iako iza sebe ima desetljeća karijere i stotine odigranih uloga, Mirela kaže da joj gluma i dalje predstavlja životni poziv, a ne običan posao. Dodaje kako se energija za novi radni dan ipak ne pali odmah čim otvori oči.

“Treba malo vremena da se čovjek ‘zažari’, hahaha. Ali to je jednostavno dio mene”, iskreno je priznala za RTL.hr.

Glumica je govorila i o važnosti jezika i dijalekata u glumi, istaknuvši kako smatra da se govor danas pomalo zanemaruje. Upravo zato Mandin način govora doživljava kao važan dio identiteta lika.

“Govor je karakter, korijen i mjesto iz kojeg dolaziš”, poručila je, dodajući da joj različita narječja nisu strana jer joj obiteljsko podrijetlo seže od Zagreba do Dalmacije.

A kada završi snimanje? Mirela kaže da Manda zapravo nikad potpuno ne nestaje iz njezina života dok traje serija. Uz probe za Medeju, dane ispunjavaju i sasvim obične stvari — vrt, plac, knjige, druženja, kućanski poslovi i pokoji odlazak na terapije i kiropraktiku.

“Tu su vrt, peglanje, glazba, razgovori… sve ono što i drugi ljudi žive svaki dan”, zaključila je glumica.