Udala se za svog studenta, a zbog vjere je odbijala brojne uloge: 'Nazivali su me raznim imenima'

Hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica Mirela Brekalo danas slavi 69. rođendan. Rođena je 1956. godine u Zagrebu, a kroz godine je ostvarila zapaženu glumačku karijeru i ostavila neizbrisiv trag na domaćoj sceni. Iako je nakon srednje škole položila prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu, ljubav prema glumi bila je jača. Upisala je Akademiju dramskih umjetnosti i već na samom početku pokazala izniman talent.

Karijeru je započela u Zagrebačkom kazalištu mladih (ZKM), a prva i najdraža uloga bila joj je u predstavi Leon Silena. Tijekom godina je nastupala na pozornicama Kazališta Komedija, Gavelle, Teatra Žar ptica i mnogih drugih.

Zaljubila se u svog studenta

Što se ljubavi tiče, Mirela je već gotovo četiri desetljeća u sretnom braku s glumcem Sinišom Popovićem (66), a njihova ljubavna priča započela je na Akademiji dramskih umjetnosti gdje je Mirela predavala scenski govor. Siniša je tada bio njezin student, a iskra koja se tada zapalila prerasla je u snažnu ljubav te je par 1985. godine uplovio u brak.

Zajedno imaju sina Luku, koji je njihov najveći ponos.

Foto: Pixsell Siniša Popović i Mirela Brekalo

Zbog vjere je odbijala uloge

Inače, glumica je prošle godine gostovala u podcastu Ive Kraljević gdje je otvoreno govorila o izazovima u glumačkoj industrij. Ondje je istaknula da se u filmovima ne skida, ne psuje i ne izlaže svoje tijelo, jer to jednostavno nije dio njezina odgoja.

"U filmu se ne skidam, ne psujem, ne pokazujem svoje tijelo. Tako sam odgojena. Meni je bilo potpuno normalno da ja to ne mogu prihvatiti, meni to ne leži, i samo zamislim svoga oca da me vidi u nekoj situaciji ili jednog dana dijete moje", rekla je u podcastu Mirela i dodala kako je zbog svojih principa znala naići na kritike i osude, a iako je često bila etiketirana kao konzervativna ili staromodna, nikada nije požalila zbog svojih odluka.

"I danas, kao i onda, me zovu da sam primitivna i konzervativna i to se stavi tamo u tu ladicu. Ali zašto bih? Ima cura koje to žele, pa neka rade. Sigurno puno bolje nego mene maltretirat za nešto što mi ne leži", zaključila je.

