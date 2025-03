Danijela Dvornik pokazala rezultate tri tjedna nakon faceliftinga

Poznata hrvatska blogerica Danijela Dvornik (58) nedavno je iznenadila pratitelje pokazavši lice nakon što se podvrgnula proceduri faceliftinga. Otada supruga preminulog pjevača Dine Dvornika redovito izvještava fanove o oporavku, a ovaj je put otkrila kako izgleda tri tjedna nakon posjeta kirurgu.

Foto: Screenshot/Instagram story

"Tri tjedna je prošlo od mog faceliftinga i sad sam poboljšana verzija sebe. To sve izgleda super, no treba još vremena, naravno. Ali, evo, sad se već vidi kako to ide sve bolje i bolje. Kako bi rekao moj doktor: 'Za tri tjedna možeš izaći van i pokazivati se'. Ja to već radim tjedan i pol, tako da eto, ide sve bolje i bolje", rekla je Danijela u videozapisu na Instagramu.

Podsjetimo, Danijela je nakon operacije istaknula da je uistinu zadovoljna.

"Ja sam zadovoljna. Usne su mi ispale super. Uzimao je masnoću iz mog tijela i punio mjesta na licu gdje mi nedostaje masnoće tako da će lice poprimiti svjež izgled", rekla je Danijela.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je Danijela "otišla pod nož". Uklonila je podbradak liposukcijom te korigirala područje iznad gornje usne uklanjanjem viška kože kako bi smanjila bore. Također, otvoreno je govorila o korištenju botoksa i filera kao metoda za održavanje svježeg izgleda, ističući važnost umjerenosti i prirodnog izgleda. Osim što je nerijetko iznenadila fanove promjenom za koju su zaslužni zahvati, prošla je kroz fizičku transformaciju zahvaljujući treninzima.

