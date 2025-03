Sanja je čitala bodove na Dori, a cijela Hrvatska bruji o njoj: Otkrila nam je sve o sebi

Dora 2025. je iza nas, a pjevačica Sanja Azenić (33), rodom iz Donjeg Miholjca, koja je čitala bodove iz Osijeka, privukla je pažnju mnogih. Ova svestrana umjetnica izazvala je pravu buru među gledateljima, a mnogi žele znati što se sve skriva iza nje – od tajne vitke linije do njezinog ljubavnog života. U ovom intervjuu donosimo odgovore na sva ta pitanja i otkrivamo čime se Sanja bavi izvan pozornice.

Vaša pojava na Dori privukla je veliku pozornost i komentare diljem Hrvatske. Kako se osjećate zbog svega toga? Laska li vam takva pažnja?

Iskreno, nisam očekivala baš toliku zainteresiranost jer mi je ovo treća godina za redom kako prezentiram glasove za Doru iz Osijeka, ali naravno da mi pažnja godi, lijepo je čuti toliko komplimenata, pogotovo od ljudi koji me ne poznaju. Kada se baviš bilo kakvim oblikom javnog posla, važno je biti prepoznat i uvažen. Ja se dugo bavim glazbom i dugo sam radila u medijima, ali kada to prijeđe neke lokalne okvire, stvarno je osjećaj prekrasan i hvala svima koji su udijelili lijep komentar. Također, lijep je osjećaj kada se rad i trud prepoznaju.

Foto: Marina Vojnović

Koja je tajna vašeg dobrog izgleda? Kako održavate liniju? Kako se hranite? Trenirate li?

Tajnu dobrog izgleda mogu zahvaliti prvenstveno svojim roditeljima. Moja pokojna mama bila je prekrasna žena i uvijek je imala vitku liniju, tata se oduvijek bavi fitnesom i izgleda mlađe nego što jest, pa mi čak i znaju promašiti godine. Ja se bavim fitnesom, ponekad manje, ponekad više, ovisno o tome koliko imam obaveza. Nekako se uvijek ulijenim kad krene prosinac, a pokrenem se u proljeće. Moglo bi se reći da sam kampanjac po tom pitanju. Što se tiče hrane, jedem apsolutno sve. Omiljena mi je tjestenina, pizza, a mogu pojesti čak i više nego što je normalno za osobu moje konstitucije. Nikad nisam pazila što jedem jer imam tu sreću (ili nesreću) da se to baš ne primijeti i teže mi je dobiti pokoji kilogram.

Što mislite o estetskim korekcijama? Jeste li se podvrgnuli nekim tretmanima?

Nemam ništa protiv estetskih korekcija, štoviše, podržavam ih dok je sve u granicama normale i, naravno, ako čovjek bolje izgleda poslije korekcija i ako su bile uspješne. Što se tiče mojih estetskih korekcija, nosila sam aparatić za zube, i to smatram nekom vrstom estetske korekcije jer osmijeh je ono što svi nekako prvo zamijetimo na ljudima i važno mi je da to izgleda dobro. A evo, prije par dana sam se podvrgnula i laserskoj operaciji skidanja dioptrije jer mi se dioptrija jako povećala i naočale su mi ponekad predstavljale problem, kako u poslu, tako i u svakodnevnom životu. Sretna sam što sam i to konačno riješila i progledala. Što se tiče moje beauty rutine, ne odlazim kozmetičarima na čišćenje lica i slično, ali obavezno stavljam kremu za lice ujutro i prije spavanja. Ponekad koristim masku za hidrataciju kože i isto tako za ostatak tijela. Obožavam ljeto jer tada koža, i lica i tijela, izgleda najljepše i tada koristim minimalno šminke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marina Vojnović

Osim pjevanjem, čime se još bavite? Kako izgleda vaš tipični radni dan?

Radim u Transcomu na odjelu teleprodaje na poziciji trenera. Obučavam nove agente za posao. Moj šef i kolege u firmi su stvarno divni ljudi. Jako mi je bitno da je radna okolina dobra i da su svi kolegijalni. Nakon posla obično uvijek imam nekih obaveza, najčešće su to probe s mojim Bonus bendom jer bliži se nova sezona i važno je biti u trendu. Tako da radimo na skidanju pjesama, proširujemo repertoar i slično. Na kraju dana volim pogledati neki dobar krimi dokumentarac, triler ili horor, a u zadnje vrijeme za opuštanje volim pogledati i show "Gospodin Savršeni".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imate li u planu izbaciti novu pjesmu?

Već izvjesno vrijeme nisam snimala ništa novo, moram priznati, malo sam se ulijenila po tom pitanju, iako ponekad napišem pjesmu i ima ih koje stoje u ladici i čekaju da ugledaju svjetlo dana. Tek kad budem sto posto sigurna da je to pjesma za koju želim da ljudi čuju, bit će najavljen njen izlazak. A svakako to planiram učiniti u skorije vrijeme.

Foto: Instagram

Što je za vas ljubav? Postoji li netko poseban u vašem životu?

Za mene je ljubav kada te netko podržava, poštuje i cijeni. Danas smo izloženi društvenim mrežama, svi smo nekako dostupni svima, gdje se pokazujemo u najljepšem svjetlu i izdanju, a svjesni smo da, osim tog lijepog, bude i teških trenutaka i životnih padova. Zaista je teško pronaći istinsku ljubav za cijeli život. Mislim da prečesto ljudi prebrzo odustaju jedni od drugih, ne rješavaju probleme koje imaju sa samim sobom, pa ih samo prenose iz odnosa u odnos. Nisam udana, a vrijeme će pokazati jesam li upoznala osobu za čitav život.

POGLEDAJTE VIDEO: Magazin i "AaAaAa" izaziva pomutnju na Dori, što će nam servirati ove godine nakon Lasagne?

Tekst se nastavlja ispod oglasa