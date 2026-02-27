FREEMAIL
KVALIFIKACIJE ZA SP /

Hrvatski košarkaši pred rasprodanim Draženovim domom igraju protiv svjetskih i europskih prvaka

Hrvatski košarkaši pred rasprodanim Draženovim domom igraju protiv svjetskih i europskih prvaka
Foto: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen/imago sportfotodienst/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Njemačka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u košarci pratite na Net.hr-u

27.2.2026.
19:19
M.G.
Gonzales Photo/Tobias Jorgensen/imago sportfotodienst/Profimedia
Hrvatska košarkaška reprezezntacija pojačana dolaskom Darija Šarića u petak (20.00 sati) u Draženovom domu u Zagrebu igra protiv Njemačke, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Interes navijača za ovu utamicu je ogroman, ulaznice su rasprodane unaprijed, pa Hrvatsku pod obručima očekuje ispunjena dvorana i prava domaćinska atmosfera.

Hrvatskoj je ovo nakon pobjeda nad Ciprom i Izraelom treća takmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Kvalifikacije za Svjetko prvensto u košarci, skupina E, 3. kolo
27.02.2026.
20.00
0
Hrvatska
 
:
0
Njemačka
 
UŽIVO

Utakmica počinje u 20.00 

 

