Hrvatski košarkaši pred rasprodanim Draženovim domom igraju protiv svjetskih i europskih prvaka

Šarić o utakmici protiv svjetskih prvaka: 'Hvala svima što su ovdje, ovo nam je najveći test'
Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Njemačka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u košarci pratite na Net.hr-u
Hrvatska košarkaška reprezezntacija pojačana dolaskom Darija Šarića u petak (20.00 sati) u Draženovom domu u Zagrebu igra protiv Njemačke, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Interes navijača za ovu utamicu je ogroman, ulaznice su rasprodane unaprijed, pa Hrvatsku pod obručima očekuje ispunjena dvorana i prava domaćinska atmosfera.
Hrvatskoj je ovo nakon pobjeda nad Ciprom i Izraelom treća takmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Utakmica počinje u 20.00
