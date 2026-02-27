Hrvatski košarkaši pred rasprodanim Draženovim domom igraju protiv svjetskih i europskih prvaka

Hrvatska košarkaška reprezezntacija pojačana dolaskom Darija Šarića u petak (20.00 sati) u Draženovom domu u Zagrebu igra protiv Njemačke, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Interes navijača za ovu utamicu je ogroman, ulaznice su rasprodane unaprijed, pa Hrvatsku pod obručima očekuje ispunjena dvorana i prava domaćinska atmosfera.

Hrvatskoj je ovo nakon pobjeda nad Ciprom i Izraelom treća takmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Kvalifikacije za Svjetko prvensto u košarci, skupina E, 3. kolo 0 Hrvatska : 0 Njemačka

Standings provided by Sofascore

UŽIVO

Utakmica počinje u 20.00

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek najavio ključnu utakmicu Osijeka