ŠOK /

Kontroverzni gazda slavnog kluba smijenio drugog trenera u osam kola

Kontroverzni gazda slavnog kluba smijenio drugog trenera u osam kola
×
Foto: Louisa Gouliamaki

Marinakis je u Grčkoj poznat po smjeni trenera, jednom smijenivši četiri u istoj sezoni

18.10.2025.
16:35
Sportski.net
Louisa Gouliamaki
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prošlosezonsko iznenađenje engleske Premier lige po drugi put ove sezone mora tražiti novog trenera. Naime, nakon što je zbog svađe s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom klupu Nottingham Foresta napustio Nuno Espirito Santo sada je otkaz dobila i njegova zamjena Ange Postecoglou

 

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

 

Podsjetimo, prošle je sezone Portugalac Espirito Santo iznenadio sve kada je s posrnulim velikanom osvojio visoko sedmo mjesto. Sreća u Nottinghamu nije dugo trajala jer je povodom slabijeg ulaska u sezonu Espirito Santo javno prozvao vlasnika Marinakisa zbog transfer politike.

 

Drugi otkaz u samo par mjeseci

Nedugo nakon toga je dobio otkaz, a za njegovu zamjenu je izabran australski trener grčkog podrijetla Ange Postecoglou koji je prošle sezone vodio Tottenham Hotspur osvojivši s njima Europsku ligu - prvi trofej za klub iz Londona nakon 17 godina. To nije bilo dovoljno te je Postecoglou dobio otkaz nakon čega je preuzeo Forrest. U Forrestu je u osam utakmica dva puta izvukao neriješeno te čak šest puta izgubio uz gol razliku -11.

 

Marinakis, koji osim Nottinghama u svom vlasništvu ima i grčki Olympiacos i portugalski Rio Ave sada će se morati posvetiti jednom od svojih najdražih poslova - pronalasku novog trenera. Trenutačno najbolje kotira bivši trener Evertona i Burnleyja Sean Dyche.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od najboljih nogometaša svijeta pojavio se s dresom NK Kustošije

Premier LeagueNottingham ForestAnge PostecoglouNuno Espirito SantoEvangelos Marinakis
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOK /
Kontroverzni gazda slavnog kluba smijenio drugog trenera u osam kola