Kontroverzni gazda slavnog kluba smijenio drugog trenera u osam kola

Prošlosezonsko iznenađenje engleske Premier lige po drugi put ove sezone mora tražiti novog trenera. Naime, nakon što je zbog svađe s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom klupu Nottingham Foresta napustio Nuno Espirito Santo sada je otkaz dobila i njegova zamjena Ange Postecoglou.

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, prošle je sezone Portugalac Espirito Santo iznenadio sve kada je s posrnulim velikanom osvojio visoko sedmo mjesto. Sreća u Nottinghamu nije dugo trajala jer je povodom slabijeg ulaska u sezonu Espirito Santo javno prozvao vlasnika Marinakisa zbog transfer politike.

Drugi otkaz u samo par mjeseci

Nedugo nakon toga je dobio otkaz, a za njegovu zamjenu je izabran australski trener grčkog podrijetla Ange Postecoglou koji je prošle sezone vodio Tottenham Hotspur osvojivši s njima Europsku ligu - prvi trofej za klub iz Londona nakon 17 godina. To nije bilo dovoljno te je Postecoglou dobio otkaz nakon čega je preuzeo Forrest. U Forrestu je u osam utakmica dva puta izvukao neriješeno te čak šest puta izgubio uz gol razliku -11.

Marinakis, koji osim Nottinghama u svom vlasništvu ima i grčki Olympiacos i portugalski Rio Ave sada će se morati posvetiti jednom od svojih najdražih poslova - pronalasku novog trenera. Trenutačno najbolje kotira bivši trener Evertona i Burnleyja Sean Dyche.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od najboljih nogometaša svijeta pojavio se s dresom NK Kustošije