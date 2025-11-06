FIFA izmislila nagradu za mir kako bi Trumpu 'kompenzirala' Nobela

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino uručit će inauguralnu „FIFA-inu nagradu za mir“ tijekom ždrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026., objavila je svjetska nogometna organizacija. Nagrada je osmišljena kako bi se odalo priznanje „pojedincima koji su pomogli ujediniti ljude širom svijeta u miru“, a dobitnik će biti proglašen na ždrijebu u Washingtonu, 5. prosinca.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nagrada izmišljena nedavno za posebnu osobu

„U sve nestabilnijem i podijeljenijem svijetu ključno je prepoznati izniman doprinos onih koji naporno rade na okončanju sukoba i okupljanju ljudi u duhu mira“, rekao je Infantino prema priopćenju FIFA-e. „Nogomet stoji uz mir i, u ime cijele svjetske nogometne zajednice, FIFA-ina nagrada za mir — Football Unites the World — priznat će golemi trud onih pojedinaca koji ujedinjuju ljude i donose nadu budućim generacijama,“ piše na službenoj stranici FIFA-e

U priopćenju je FIFA navela da će nagrada biti dodijeljena pojedincima „koji su poduzeli iznimne i izvanredne korake za mir te su time ujedinili ljude diljem svijeta… i koji stoga zaslužuju posebno i jedinstveno priznanje“. Zanimljivo je kako iz FIFA-e nisu naveli da je nagrada namijenjena ljudima iz nogometnog svijeta, ali i to da je objava došla nakon što američki predsjednik Donald Trump nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Na upit novinara The Athletica kako će nagrada biti dodijeljena i tko će odlučivati o dobitniku, glasnogovornik FIFA-e odbio je odgovoriti.

Infantino se sve više pozicionira kao zagovornik mira, koristeći govor u rujnu da pozove na „mir u svijetu“ te navodeći da su ga prizori iz Gaze, Ukrajine i Sudana rasplakali. Prošlog mjeseca švicarski je dužnosnik pozvao sve uključene u nogomet da daju priliku mirovnom procesu u Gazi da uspije, nakon što se neočekivano pojavio na summitu o prekidu vatre u Egiptu.

Prema pisanju The Athletica, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u srijedu je ponovno pohvalio „bliskog prijatelja“ predsjednika Trumpa i dao naslutiti da će FIFA upravo njemu dodijeliti novonastalu nagradu za mir na ždrijebu Svjetskog prvenstva u Washingtonu, u prosincu. U strastvenoj obrani predsjednika Trumpa i njegova djelovanja otkako se vratio u Bijelu kuću, Infantino ga je nazvao čovjekom koji „govori ono što mnogi misle“ te rekao kako ne može razumjeti „negativne komentare“.

Neosnovane tvrdnje

Trump tvrdi da je okončao osam ratova otkako se u siječnju vratio na vlast, ali je, poznato je, bio zaobiđen u dodjeli Nobelove nagrade za mir, koja je umjesto njega pripala Maríi Corini Machado, čelnici venezuelske oporbe koja se protivi režimu Nicolása Madura. Ona je na konferenciji u Miamiju u srijedu ujutro govorila putem videopoziva, nekoliko sati prije Trumpova nastupa. Kada je FIFA objavila novu nagradu, nisu naveli tko će biti dobitnik. No, objava se vremenski poklopila s nastupima Infantina i Trumpa na istoj konferenciji u Miamiju. Opis nagrade koji je FIFA dala također se uklapa u način na koji Trump i njegovi saveznici žele da ga svijet vidi, kao i u nadimak „Predsjednik mira“ koji si je sam nadjenuo.

Trumpov govor u srijedu u podne — nekoliko sati prije Infantinova — obilježio je godinu dana od njegove izborne pobjede prošlog studenoga. Nabrojio je postignuća za koja tvrdi da ih je ostvario, uključujući oslobađanje izraelskih talaca i mirovni plan za Gazu, ali se pritom obrušio i na nove i bivše političke suparnike. „Ovo je zlatno doba Amerike“, započeo je Trump, prije nego što je napao svojeg prethodnika „pokvarenog Joea Bidena“, kojega je također nazvao „Pospanim Joeom“.

Zatim se okrenuo drugom bivšem američkom predsjedniku, Baracku Obami, posebno naglasivši njegovo srednje ime Hussein te ga opisao kao „zlobnu osobu i razjedinitelja“. Potom je kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma nazvao „Gavin Newscum“. Kritizirao je i novog gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, nazvavši ga komunistom — iako se Mamdani opisuje kao demokratski socijalist — te je izjavio kako će Miami postati „utočište“ za one koji bježe od komunizma iz New Yorka. Ponovno je napao uključivanje transrodnih sportašica u ženske sportove, tvrdeći da Mamdani „ili kako se već zove“ ima liberalniji stav o tom pitanju. Infantino je bio među publikom u Kaseya Centru i pokazivao je veliko oduševljenje tijekom Trumpova govora. Podignuo je palac u znak odobravanja dok je Trump objašnjavao kako je još bio u svom prvom mandatu kada su zajedničkom kandidaturom Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države osigurale domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2026.

„Dakle, kad su namjestili izbore“, ustvrdio je Trump, ponovivši svoju već opovrgnutu tvrdnju o porazu od Bidena 2020. godine, „rekao sam da se moram ponovno kandidirati jer želim biti predsjednik kada se bude održavalo Svjetsko prvenstvo.“ Kamere su pokazale Infantina kako se smije zajedno s njim. Trump je Infantina opisao kao „veliku zvijezdu“. Dodao je: „Ulaznice se prodaju u rekordnim količinama, kao nikada prije. (Gianni) kaže da imaju rekordnu prodaju.“ No, podsjećamo, to je „pravo na kupnju ulaznica“, a ne same ulaznice za utakmice, te da postoji postupak izvlačenja, što znači da možda neće dobiti ulaznicu. Ulaznice bi također trebale biti nikad skuplje, a kontingent onih „jeftinih“ smanjen je na samo nekoliko mjesta na stadionima, mnogo manje nego ranije.

Trump nije ostao na Infantinovu govoru kasnije poslijepodne. No to nije spriječilo Infantina da tijekom strastvene obrane i podrške američkom predsjedniku otvoreno iznese svoje stavove. Infantino je rekao:

„Imamo sjajan odnos. Stvarno sam sretan. Imam sjajan odnos s predsjednikom Trumpom, kojeg smatram vrlo bliskim prijateljem. Naravno, jako pomaže u svemu što radimo za Svjetsko prvenstvo. Zaista je angažiran. Ima nevjerojatnu energiju i to je nešto što zaista cijenim.“

POGLEDATJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi