Objavljeni najnoviji službeni dresovi Adidasa za SP '26: Meksiko krade show Njemačkoj i Argentini?

Adidas je predstavio službene domaće dresove uoči godine u kojoj će se održati Svjetsko prvenstvo 2026, za svoju dosad najveću kolekciju.

Najpoznatije tri crte napravile su nove dizajne za Alžir, Argentinu, Belgiju, Čile, Kolumbiju, Kostariku, Njemačku, Mađarsku, Italiju, Japan, Meksiko, Sjevernu Irsku, Peru, Katar, Saudijsku Arabiju, Škotsku, Španjolsku, Švedsku, Ukrajinu, Ujedinjene Arapske Emirate, Venezuelu i Wales.

"Kolekcija kombinira povijesne vizualne identitete i tradicije svake nacije i prikazuje ih u modernističkoj, naprednoj estetici. Dizajni predstavljaju oslobođeni stil igre i svježe perspektive na igru, s ciljem premošćivanja jaza između svake generacije navijača, uoči najvećeg Svjetskog prvenstva ikad. Smjeli niz dresova odražava srce svake nacije putem boja i uzoraka koji slave ključne aspekte identiteta svake nacije. Od bogate povijesti do poznatih krajolika, tradicionalne arhitekture i ikoničnih dizajna dresova iz prošlosti, svaki dres ima za cilj ujediniti navijače oko zajedničke strasti prema svojoj naciji", napisali su iz Adidasa.

Cijeli asortiman je izrađen kako bi podržao igrače svjetske klase u trenucima visokog pritiska kako bi se nosili s različitim uvjetima koje će iskusiti u tri jedinstvene zemlje domaćina. Kako bi se nosili s intenzivnijim toplim vremenskim uvjetima, 3D mapirane mehaničke rastezljive tkanine koje uključuju adidasove najnovije CLIMACOOL+ materijale brže odvode znoj, održavajući igrače suhima dulje vrijeme. Perforirane široke trake s 3 pruge omogućuju vrhunsku prozračnost, dok strateški postavljeni mrežasti otvori na tkanini i obrubima pružaju najbolju propusnost zraka u klasi, osiguravajući optimalnu ventilaciju čak i u najzahtjevnijim klimama.

Dresovi po novom imaju novi lentikularni grb federacije nanesen toplinskom aplikacijom i adidas logo, proces koji stvara jedinstven izgled koji mijenja oblik, dodajući smion i inovativan vizualni detalj.

Posebno je zanimljiv dres Elfa jer je to posljednji u Adidasu. Njemačka, naime, šokantno prelazi na Nike nakon isteka ovog ugovora. Dres Argentine je svakako među najpoželjnijima, a ni ovaj put nitko nije ostao ravnodušan na Meksiko.