SPAS OD ISPADANJA?

Legenda se vraća i preuzima posrnulog velikana

Legenda se vraća i preuzima posrnulog velikana
Foto: Alfredo Falcone/lapresse/profimedia

Za Romu ima 616 nastupa te je drugi igrač po broju nastupa odmah iz legendarnog Tottija, a karijeru je završio u Boci Juniors

6.11.2025.
10:36
Sportski.net
Legendarni talijanski nogometaš Daniele de Rossi trebao bi se vratiti nogometu i preuzeti posrnulog velikana Genou. De Rossi, bivši kapetan Rome koji je gotovo čitavu karijeru igrao za klub iz Rima, ranije je vodio SPAL i svoju Romu.

Iz Rome je otišao nakon što je klub preuzeo na devetom mjestu i doveo ga do šestog te do polufinala Europske lige. To su, uz negodovanje navijača, vlasnici Giallorossa procijenili kao nedovoljno i dali otkaz legendi kluba i umjesto njega doveli Ivana Jurića. De Rossi od tada nije radio, a sada je spreman vratiti se na klupu i pokušati spasiti devetorostrukog prvaka Italije od ispadanja iz lige. Genoa se trenutno nalazi na 18. mjestu sa šest bodova, jednako koliko i Pisa koja je "na sigurnom" na 17. mjestu. Dodajemo i da bi de Rossi tako trebao na klupi zamijeniti drugog legendarnog veznjaka – Patricka Vieiru.

 

 

 

   

 

