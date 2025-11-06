Legendarni stručnjak je optimističan: 'Dinamo ima gard, a ovu manu Celte treba iskoristiti'

Dinamo na Maksimiru očekuje četvrto kolo Europske lige. Nakon tri utakmice bez poraza, Dinamo dočekuje prvog protivnika iz lige petice (od tri). Na Maksimir stiže Celta iz Viga, ekipa koja je prošle sezone završila na sedmom mjestu u La ligi.

Dinamo će protiv renomiranog protivnika pokušati nastaviti dobar europski niz, a za najavu smo nazvali legendarnog trenera, nekada u SHNL-u, a danas u Karlovcu u Prvoj NL, Igora Pamića. Paminjo je od 1993. do 1995. i igrao za Dinamo, a za dva tjedan će sa svojim Karlovcem igrati protiv Dinama u Hrvatskom kupu.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

"Dinamo je pokazao da mu možemo vjerovati, ali isto tako možemo očekivati i razočarenje. Takva je forma i takav je ulazak u sezonu. Međutim, ako ćemo gledati i statistički i ne samo momentalno stanje, ovaj Dinamo u Europi je stvarno odličan. Čak mu i odgovara igrati u Europi, u Malmöu nije bilo tako zato što se protivnik branio u svojoj trećini s puno igrača. Dinamova inicijativa nije konkretizirana i ovom Dinamu više odgovara kada je posjed na strani protivnika i da ima prostora.

To je jednostavno tako. Takva je momčad formirana i ja očekujem dobar Dinamo. Pogotovo bodovno, bodovno su odlični. Vidjeli su da se mogu nositi s klubovima te kvalitete i Dinamo, po meni mora ući hrabro u utakmicu, normalno, i pametno, respektirajući protivnika, ali sa saznanjem da može opet napraviti dobar rezultat, a ja se nadam i dobru igru" rekao nam je Igor svoja očekivanja.

'Dinamo zna pokazati gard protiv ovakvih ekipa'

Celta više voli igrati na posjed, to bi Dinamu moglo odgovarati

"U svakom slučaju i ja očekujem da će Dinamo prezentirati sebe u pravom izdanju. Pogotovo što dečkima i klubu Europa ne stvara pritisak i osjećaj da nešto moraš. Ovoj ekipi koja je novoformirana s više mladih i neiskusnih igrača to i odgovara. Ovaj Dinamo ima hitrinu, ima brzinu i ima sve potrebno da odgovori po osvojenoj lopti na brzu tranziciju. Može se nametnuti Celti čak i s posjedom i zašto ne, Celta je dinamična, ali ne previše agresivna momčad i Dinamo im se i u tom segmentu može suprotstaviti bez problema", sažeo je Div iz Žminja.

Hoće li biti drukčije jer dolazi ekipa iz lige petice, ipak je to druga priča, barem što se fizičkih zahtjeva tiče.

"Ja ne mislim tako. Ponavljam, puni respekt Celti jer igra takvu ligu. Međutim, vjerujte mi Fenerbahçe je kvalitetnija momčad od Celte pojedinačno. Činjenica je da je Fenerbahçe u momentu kad je dolazio Dinamu mijenjao trenera i tek se nalazio tim, sad su u dobroj formi.

Međutim, Dinamo zna pokazati gard protiv momčadi iz lige petice, sjetimo se Villarreala i Betisa. Ponavljam, Dinamu odgovara da momčad nije ekstra agresivna i da Dinamo može prezentirati taj svoj potencijal i kroz igru, a i tranziciju. Celta sigurno neće odustati od svog nogometa i zatvoriti se. Dinamo bi to mogao iskoristiti. Naravno, treba imati dobru večer i treba jednostavno odgovoriti na zahtjeve i trenera i protivnika. Ali Dinamo to može, zašto ne", optimističan je Igor Pamić.

'Rijeka je raspoložena i očekujem pobjedu'

Hoćete li drukčije gledati ovu utakmicu jer za dva tjedna i vašu ekipu očekuje utakmica s Dinamom?

"Ne možemo to gledati na isti način. Ja gledam sve naše predstavnike u Europi i za njih navijam. Ovu ćemo utakmicu posebno pratiti, ali ne zbog nas, to gledamo u drugim utakmicama. U Dinamu, koliko vidim, okruženje nije idealno, međutim, tim dečkima i treneru je potrebno isto neko vrijeme, bez obzira na to što nitko ne respektira to vrijeme. Što se tiče utakmice Karlovca i Dinama u Kupu, ja ću gledati da idemo odigrati dobro. Nemojte nas samo, molim vas, uspoređivati sa Celtom", nasmijao nas je Pamić.

Foto: Marko Jurinec/pixsell

Dotaknimo se i Rijeke, nakon poraza u Armeniji, pobijedili su Spartu i u dobroj formi i s više elana putuju na Gibraltar gdje ih čeka Lincoln kojeg se nikako ne smije otpisati jer su pobijedili Lech, a ranije namučili Noah i Zvezdu.

"Slažem se. Svaka država, pa i Gibraltar, ima klub koji se ravnopravno nosi sa svima u tom rangu gdje je i Rijeka. Međutim, ono što mogu reći za Rijeku, s nogometom koji su prezentirali i ambicijom koju su prezentirali protiv Osijeka i Dinama, tu se vidi strahoviti napredak. I ovakva Rijeka, ovako raspoložena igrački i taktički, bezobrazna, drska je favorit. Računam da će biti teško, to nije sporno, ali stvarno očekujem da će Rijeka to dobiti, naravno, morat će biti na maksimumu", zaključio je Igor Pamić.

