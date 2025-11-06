Sjajne vijesti pred Celtu: Dinamov napadač i veznjak pozvani u reprezentaciju

Dok se u Maksimiru sve priprema za važan europski ogled protiv Celte Vigo, u taboru Dinama stigle su i dvije sjajne vijesti. Dva ključna igrača zagrebačkog sastava dobila su pozive u reprezentaciju Alžira, čime je potvrđena njihova izvrsna forma i važnost u momčadi trenera Maria Kovačevića.

Napadač Monsref Bakrar nalazi se na popisu izbornika Vladimira Petkovića za nadolazeće reprezentativne obveze. Bit će mu to povratak u nacionalni dres nakon što je prošlog ljeta nastupio u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Ugande i Gvineje. Bakrar je ove sezone u dresu Dinama odigrao 13 utakmica u svim natjecanjima, postigao sedam pogodaka i upisao dvije asistencije, čime je potvrdio status jednog od najopasnijih napadača SuperSport HNL-a.

Na reprezentativnu pauzu putuje i njegov suigrač, iskusni veznjak Ismael Bennacer, dugogodišnji standardni član alžirske reprezentacije. Bennacer je dosad skupio 51 nastup i tri pogotka za svoju zemlju te će ponovno biti važan dio sredine terena Petkovićeve momčadi.

Za razliku od Bakrara, Bennacer neće konkurirati za predstojeći europski dvoboj protiv Celte, budući da nije registriran za natjecanje. Ipak, Dinamo se nada da će ofenzivna inspiracija Bakrara i njegova odlična forma biti presudni faktor u borbi za ključne bodove i prolazak u europsko proljeće.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević i Kulenović najavili utakmicu Dinama i Celte