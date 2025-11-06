FREEMAIL
MINI VATRENI /

Hrvatska U-17 uvjerljivom pobjedom zasjela na prvo mjesto skupine Svjetskog prvenstva

Hrvatska U-17 uvjerljivom pobjedom zasjela na prvo mjesto skupine Svjetskog prvenstva
Foto: Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia

Strijelci su bili Tino Kusanović (30), Gabrijel Šivalec (37) i Krešimir Radoš (89)

6.11.2025.
18:17
Hina
Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia
U susretu 2. kola C skupine Svjetskog nogometnog U-17 prvenstva u Katru, hrvatska reprezentacija je pobijedila Ujedinjene Arapske Emirate sa 3-0 upisavši prvu pobjedu u skupini.

Nakon što je u prvom kolu odigrala bez golova protiv Senegala, hrvatska reprezentacija do 17 godina je u drugom nastupu porazila UAE sa 3-0.

Strijelci su bili Tino Kusanović (30), Gabrijel Šivalec (37) i Krešimir Radoš (89).

Odabranici izbornika Marijana Budimira dominirali su od prve minute, a do vodstva su stigli u 30. minuti golom mladog napadača Nurnberga. Mohammed Gamal je pokušao ispucati loptu, no pogodio je Šivaleca od kojeg se lopta odbila do Kusanovića koji je pogodio ispod Jassema Abdulla.

Bolivijski sudac Ivo Mendez je provjeravao gol zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto. Sedam minuta kasnije igrač Slaven Belupa, Šivalec je pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši za 2-0.

Na samom otvaranju drugog dijela Emirati su zabili nakon ubačaja iz kornera, no strijelac Suhail Al Noubi je igrao rukom pa je gol poništen.

Blizu novog gola mladi "Vatreni" su bili u 84. minuti kada je Pavle Smiljanić udarcem sa 16 metara pogodio gredu. Konačnih 3-0 postavio je Krešimir Radoš pogodivši glavom nakon ubačaja Karla Pajsara u 89. minuti.

U drugom dvoboju u skupini C sastaju se Senegal i Kostarika.

Hrvatski juniori će posljednji nastup u skupini imati u nedjelju, 9. studenoga protiv Kostarike.

Na SP-u nastupa 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina po četiri ekipe. Po dvije najbolje ekipe iz svake skupine, te osam najboljih trećeplasiranih plasirat će se u 16-inu finala.

Naslov svjetskih prvaka u ovom uzrastu brane Nijemci koji su 2023. u finalu u Indoneziji pobijedili Francusku sa 4-3 nakon izvođenja jedanaesteraca. Susret je završio 2-2. 

Standings provided by Sofascore
Hrvatska U17 ReprezentacijaMarijan Budimir
