Budimir uoči drugog nastupa U-17 na SP-u: 'Fanatično su borbeni i dobro organizirani'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina u četvrtak će u 16.15 sati odigrati svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, suparnik u drugom kolu skupine C bit će vršnjaci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Svaka je reprezentacija u premijernom nastupu osvojila po bod na prvenstvu kojem je domaćin Katar. Hrvatska je bez golova remizirala protiv Senegala, dok su UAE odigrali 1-1 protiv Kostarike. Uoči dvoboja izbornik Hrvatske U17 Marijan Budimir osvrnuo se na pripreme i očekivanja.

"Imali smo regeneracijski trening, a potom ćemo imati zadnji taktički trening gdje ćemo uigravati taktičke zamisli koje mislimo izvesti protiv Emirata i praktički odrediti sastav", rekao je Budimir. Izbornik je istaknuo da su svi suparnici na Svjetskom prvenstvu vrlo kvalitetni i da nema laganih utakmica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"UAE su kao momčad dobri. Vidimo i sami da na Svjetskom prvenstvu po rezultatima nema slabih momčadi, osim nekoliko egzotičnih otoka. Ostalo su sve rezultati tu negdje. Emirate krasi dobra organiziranost, fanatična borbenost, imaju dobru tranziciju, izuzetno fizički dominantnog napadača i dobri su u prekidu. Na tim stvarima moramo poraditi i to uzeti u obzir", dodao je Budimir koji vjeruje da će Hrvatska preuzeti inicijativu i kontrolu igre.

"Mislim da ćemo mi biti ti koji će dominirati utakmicom i moramo naći način kako najbolje doći u tu zadnju trećinu i bolje poentirati", rekao je Budimir, a prije susreta je pozitivan i reprezentativac Raul Kumar.

"Mislim da ćemo ući puni energije i elana i ganjat ćemo tri boda. To se od nas očekuje jer imamo tu kvalitetu za dobiti ne samo njih, nego i druge reprezentacije. Moramo biti pravi kao što smo bili protiv Senegala, iskoristiti svoje šanse i mislim da neće biti problema", rekao je Kumar.