Svi ostali u čudu: Hrvatski izbornik izvadio ljubičasti karton usred utakmice, evo što to znači

Hrvatska U-17 reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo u Katru remijem protiv Senegala (0:0), u svom prvom nastupu na tom natjecanju nakon 2015. godine. Momčad Marijana Budimira ostavila je dobar dojam, no propuštene prilike stajale su je mogućeg slavlja u Dohi.

Zanimljivu situaciju izazvao je sam izbornik Budimir, koji je u sudačkoj nadoknadi pokazao ljubičasti karton– znak za “challenge” prema novom Fifa sustavu FVS (Football Video Support). Time je zatražio pregled sporne akcije u kojoj je senegalski vratar srušio hrvatskog igrača, no čileanski sudac Fernando Vejar Diaz procijenio je da kaznenog udarca nema.

FVS, koji se trenutno testira kao jednostavnija i jeftinija verzija VAR-a, omogućuje trenerima da dvaput po utakmici zatraže video provjeru ključnih situacija – golova, penala, izravnih crvenih kartona i pogrešnog identiteta. Ako izazov uspije, zadržavaju pravo na njega; ako ne, gube ga.

Sustav je naišao na pozitivne reakcije jer povećava pravednost igre, ali i na kritike zbog dugih prekida. Fifa ističe da FVS nije zamjena za VAR, nego pomoćni alat za natjecanja s ograničenim tehničkim mogućnostima.

