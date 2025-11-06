Posrnuli europski velikan u krizi: Hrvatski reprezentativac dobiti će novog trenera
Heitinga je na klupu Ajaxa stigao ovog ljeta nakon što je prošle sezone bio pomoćnik Arnea Slota
Nizozemski nogometni velikan Ajax otpustio je trenera Johna Heitingu nakon lošeg ulaska u sezonu, a kao privremeno rješenje momčad će preuzeti Fred Grim.
Strpljenje vodstva kluba iz Amsterdama sa 41-godišnjim Heitingom isteklo je nakon teškog 0-3 domaćeg poraza od Galatasaraya u 4. kolu Lige prvaka.
U tom natjecanju "kopljanici" se nalaze na dnu ljestvice bez ijednog osvojenog boda, dok je u nizozemskom prvenstvu Ajax nakon 11 kola na četvrtoj poziciji sa 20 bodova, odnosno osam manje od vodećih Feyenoorda i PSV-a iz Eindhovena.
Heitinga je na klupu Ajaxa stigao ovog ljeta nakon što je prošle sezone bio pomoćnik Arnea Slota u Liverpoolu s kojim je osvojio naslov engleskog prvaka.
POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka pred novim europskim izazovom