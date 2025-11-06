FREEMAIL
Posrnuli europski velikan u krizi: Hrvatski reprezentativac dobiti će novog trenera

Posrnuli europski velikan u krizi: Hrvatski reprezentativac dobiti će novog trenera
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Heitinga je na klupu Ajaxa stigao ovog ljeta nakon što je prošle sezone bio pomoćnik Arnea Slota

6.11.2025.
17:47
Tonko Medvedec
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
 Nizozemski nogometni velikan Ajax otpustio je trenera Johna Heitingu nakon lošeg ulaska u sezonu, a kao privremeno rješenje momčad će preuzeti Fred Grim.

Strpljenje vodstva kluba iz Amsterdama sa 41-godišnjim Heitingom isteklo je nakon teškog 0-3 domaćeg poraza od Galatasaraya u 4. kolu Lige prvaka.

U tom natjecanju "kopljanici" se nalaze na dnu ljestvice bez ijednog osvojenog boda, dok je u nizozemskom prvenstvu Ajax nakon 11 kola na četvrtoj poziciji sa 20 bodova, odnosno osam manje od vodećih Feyenoorda i PSV-a iz Eindhovena.

Heitinga je na klupu Ajaxa stigao ovog ljeta nakon što je prošle sezone bio pomoćnik Arnea Slota u Liverpoolu s kojim je osvojio naslov engleskog prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka pred novim europskim izazovom

AjaxLiga PrvakaOtkazNovi TrenerJosip Šutalo
