Haaland, Kane i Mbappe gledaju mu u leđa: Znate li tko je najbolji strijelac Lige prvaka?

Nakon četiri odigrana kola nogometne Lige prvaka na vrhu ljestvice strijelaca nalazi se napadač Galatasarayja Nigerijac Victor Osimhen sa šest golova.

Tri gola je zabio večeras u Amsterdamu protiv Ajaxa, dva je postigao u trećem kolu u 3-1 pobjedi protiv Bodo/Glimta, a jedan u slavlju 1-0 protiv Liverpoola u drugom kolu.

Iza Osimhena su Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), te Kylian Mbappe (Real Madrid) sa po pet golova.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na ljestvici asistenata vodi Michael Olise iz Bayern Münchena sa četiri dodavanja za gol.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil želi igrati s Hrvatskom