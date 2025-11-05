PROMJENA NA VRHU /

Haaland, Kane i Mbappe gledaju mu u leđa: Znate li tko je najbolji strijelac Lige prvaka?

Haaland, Kane i Mbappe gledaju mu u leđa: Znate li tko je najbolji strijelac Lige prvaka?
Foto: Justin Tallis/afp/profimedia

Četvrto kolo Lige prvaka donijelo je promjenu na vrhu ljestvice najboljih strijelaca

5.11.2025.
23:43
Hina
Justin Tallis/afp/profimedia
Nakon četiri odigrana kola nogometne Lige prvaka na vrhu ljestvice strijelaca nalazi se napadač Galatasarayja Nigerijac Victor Osimhen sa šest golova.

Tri gola je zabio večeras u Amsterdamu protiv Ajaxa, dva je postigao u trećem kolu u 3-1 pobjedi protiv Bodo/Glimta, a jedan u slavlju 1-0 protiv Liverpoola u drugom kolu.

Iza Osimhena su Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), te Kylian Mbappe (Real Madrid) sa po pet golova.

Na ljestvici asistenata vodi Michael Olise iz Bayern Münchena sa četiri dodavanja za gol.

