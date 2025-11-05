Novi spektakli u Ligi prvaka: Brojni Hrvati ponovno u glavnim ulogama

Liga prvaka, četvrto kolo 0 Manchester City : 0 Borussia Dortmund

Marseille - Atalanta 0:0

Inter - Kairat 0:0

Ajax - Galatasaray 0:0

Benfica - Bayer Leverkusen 0:0

Club Brugge - Barcelona 0:0

Newcastle - Athletic Bilbao 0:0

Standings provided by Sofascore

Liga prvaka u srijedu donosi preostalih devet utakmica koje će kompletirati četvrto kolo.

- Na poluvremenima utakmica u ranijem terminu Pafos našeg Mislava Oršića igra kod kuće 0:0 protiv Villarreala, a Chelsea gubi kod Qarabaga 2:1 nakon što je vodio 1:0.

NAJAVA

U ranijem terminu igraju Pafos - Villarreal te Qarabag - Chelsea, a od 21 sat na redu je preostalih sedam susreta. Mislav Oršić je prvi od naših predstavnika, a u kasnijem terminu stižu i ostali. Derbi večeri igra se u Manchesteru gdje je Cityju stigla Borussia Dortmund. Joško Gvardiol bit će bez pomoći ozloijeđenog Matea Kovačića na strani domaćina, a goste će s klupe voditi Niko Kovač. Ivan Jurić je drugi naš trener u akciji, vodit će Atalantu kosd Marseillea, a za 'Božicu' će zaigrati i Mario Pašalić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Petar Sučić s Interom doma igra protiv Kairat Almatyja i ima priliku preuzeti vodstvo na tablici, pobijedi li s više od dva gola razlike. Franjo Ivanović s Benficom doma igra protiv Bayer Leverkusena, a Josip Šutalo također kod kuće igra protiv Galatasarayja.