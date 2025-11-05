NOĆ LUDILA /

Novi spektakli u Ligi prvaka: Brojni Hrvati ponovno u glavnim ulogama

Novi spektakli u Ligi prvaka: Brojni Hrvati ponovno u glavnim ulogama
×
Foto: Profimedia

Tekstualni prijenos utakmica četvrtog kola Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

5.11.2025.
19:28
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Liga prvaka, četvrto kolo
5. 11. 2025.
21:00
0
Manchester City
 
:
0
Borussia Dortmund
 

Marseille - Atalanta 0:0

Inter - Kairat 0:0

Ajax - Galatasaray 0:0

Benfica - Bayer Leverkusen 0:0

Club Brugge - Barcelona 0:0

Newcastle - Athletic Bilbao 0:0

Standings provided by Sofascore

Liga prvaka u srijedu donosi preostalih devet utakmica koje će kompletirati četvrto kolo. 

- Na poluvremenima utakmica u ranijem terminu Pafos našeg Mislava Oršića igra kod kuće 0:0 protiv Villarreala, a Chelsea gubi kod Qarabaga 2:1 nakon što je vodio 1:0. 

NAJAVA

U ranijem terminu igraju Pafos - Villarreal te Qarabag - Chelsea, a od 21 sat na redu je preostalih sedam susreta. Mislav Oršić je prvi od naših predstavnika, a u kasnijem terminu stižu i ostali. Derbi večeri igra se u Manchesteru gdje je Cityju stigla Borussia Dortmund. Joško Gvardiol bit će bez pomoći ozloijeđenog Matea Kovačića na strani domaćina, a goste će s klupe voditi Niko Kovač. Ivan Jurić je drugi naš trener u akciji, vodit će Atalantu kosd Marseillea, a za 'Božicu' će zaigrati i Mario Pašalić

Petar Sučić s Interom doma igra protiv Kairat Almatyja i ima priliku preuzeti vodstvo na tablici, pobijedi li s više od dva gola razlike. Franjo Ivanović s Benficom doma igra protiv Bayer Leverkusena, a Josip Šutalo također kod kuće igra protiv Galatasarayja. 

Liga PrvakaUživoManchester CityBorussia Dortmund
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOĆ LUDILA /
Novi spektakli u Ligi prvaka: Brojni Hrvati ponovno u glavnim ulogama