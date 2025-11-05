NOVA SENZACIJA /

Oršićev Pafos do povijesne pobjede, hrabri Qarabag uzeo bod protiv moćnog Chelseaja

Oršićev Pafos do povijesne pobjede, hrabri Qarabag uzeo bod protiv moćnog Chelseaja
×
Foto: Giorgi Arjevanidze/afp/profimedia

Nakon dva remija i jednog poraza do povijesne pobjede u Ligi prvaka je stigao ciparski Pafos

5.11.2025.
20:47
Hina
Giorgi Arjevanidze/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iznenađujućim je rezultatima otvorena srijeda u nogometnoj Ligi prvaka, ciparski Pafos je pobijedio Villarreal 1-0,  dok su u Azerbajdžanu Qarabag i Chelsea odigrali bez pobjednika 2-2.

Chelsea je poveo u Bakuu u 16. minuti kada je Estevao lijepo prevario jednog suparničkog igrača i potom pogodio bliži kut za gostujuće slavlje. No, Qarabag nije bio niti malo uzdrman primljenim pogotkom već je do kraja prvog dijela kreirao preokret.

Prvo je Leandro Andrade u 29. minuti iskoristio pogrešku Chelseajeve obrane i pogodio za 1-1, dok je u 39. Janković s bijele točke bio precizan i doveo domaćina u vodstvo 2-1. Otvoreno se od prve do posljednje minute igralo s obje strane pa su golovi nastavili padati i u drugom dijelu. U 53. minuti je Chelsea izjednačio na 2-2 kada je Garnacho iskosa pogodio suprotni kut domaćih vrata.

Do kraja utakmice pokušavala su oba sastava zabiti treći pogodak i primaknuti se osvajanju punog plijena, ali je sve okončano podjelom bodova. Qarabag je tako i dalje najugodnije iznenađenje Lige prvaka. Nakon četiri utakmice je skupio sedam bodova, baš koliko i Chelsea.

Nakon dva remija i jednog poraza do povijesne pobjede u Ligi prvaka je stigao ciparski Pafos koji je kao domaćin u Limassolu svladao Villarreal s 1-0. Nakon tvrdog prvog dijela u kojem je nešto bolji bio španjolski sastav, domaćin je jedini gol zabio početkom drugog poluvremena, u 47. minuti.

Poslije kornera kompletnu gostujuću obranu je nadskočio Derrick Luckassen i glavom pogodio za 1-0. Sve do kraja gosti su napadali i pritiskali suparnika, ali treći poraz u Ligi prvaka nisu izbjegli. Do 78. minute za Pafos je igrao povremeni hrvatski reprezentativac Mislav Oršić.

Standings provided by Sofascore
Liga PrvakaMislav OršićPafosQarabagChelsea
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVA SENZACIJA /
Oršićev Pafos do povijesne pobjede, hrabri Qarabag uzeo bod protiv moćnog Chelseaja