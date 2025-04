Slavko Ištvanić legendarni je bivši kapetan Dinama. Odigrao je u periodu od 1983. do 1995. čak 527 utakmica za Dinamo, od čega preko 200 utakmica u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Sedmi je igrač u povijesti po broju nastupa za zagrebačke plave. S Dinamom je osvojio naslov prvaka Hrvatske 1992./93.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Za Hrvatsku je Slavko odigrao tri utakmice. U Maksimir je sletio kao devetogodišnji dječak i na istome mjestu završio karijeru. Slavko Ištvanić je posebna vrsta. Takvih igrača, takvih karaktera više nema...

Za njega je Ćiro uvijek govorio da je bio pravi kapetan, poseban, pouzdan i čestit. Toliko ga je volio da mu je svojedobno prepisao i sinov lokal kojeg i dan danas ima u Sesvetama, kojeg mazi i pazi. Slavko Ištvanić je bio pravi vojnik kluba koji je to ostao i dan danas.

Tako je za Dinamo Slavko zaigrao u Banjoj Luci dan nakon što mu je umrla prerano rođena curica, a četiri godine kasnije na travnjaku u finalu Kupa protiv Hajduka bio samo nekoliko sati nakon što je pokopao oca. Da, to je Slavko Ištvanić. A 1994. godine je zaigrao i protiv Rijeke i s dva slomljena rebra. Toliko mu je Dinamo značio...

Nažalost, već tri desetljeća Slavko Ištvanić vodi svoju bitku tražeći od Dinama novac koji mu, kako stalno tvrdi, klub duguje. U razgovoru za portal Net.hr kaže da je izgubio strpljenje čekati okončanje svoje agonije i kako je spreman i na štrajk glađu pred klubom za koji kaže da mu je uvijek bio na prvom mjestu.

"Spreman sam štrajkati glađu ako treba, spreman sam otići u klub i ne maknut se dok mi se ne riješi status dugovanja. U krajnjem slučaju na štrajk. Ne želim više da me se zavlači 30 godina za nešto što sam krvavo zaradio i što je moje. Dosta mi je više, Dinamu sam previše dao, bio mi je sve na svijetu, bio i ostao", kazao nam je Slavko Ištvanić.

Slavko Ištvanić najviše krivi Uprave Dinama koje su bile dosad, ne ovu novu...

"Od ove očekujem, s obzirom da je nova Uprava i novi ljudi i u nekoliko navrata razgovora s predsjednikom Zajecom i Skenderom koji imaju volju i želju da se to napravi na legalan, pravni način i ja tako želim, ali da se dogovorimo i da se to riješi. Ne želim na ni koji drugi način. Meni Dinamo duguje i želim da mi klub to isplati, jer to je moj novac."

Koliko je novaca u igri?

"Preračunato sad, Dinamo mi duguje od 75 do 80 000 eura plus kamate od 1993. godine. Nije to mali novac."

Jesu li prijašnje Uprave Dinama pokušavale riješiti to dugovanje ili je bilo klasično zavlačenje?

"Pokušavale su, ali su me više zavlačili. Davali su mi pozajmnice da će to riješiti pravo, a na kraju sam te pozajmnice morao vratiti s kamatama, imao sam ogromne kamate na pozajmnice koje sam primio. Svi su me zavlačili. Sve Uprave do ove zadnje. Međutim, očekujem od ovih ljudi koji su u klubu, to su pravi dinamvci od glave do pete, deklarirani, tako tvrde i jesu. Ti ljudi žele Dinamu dobro. To je krug ljudi sastavljen i od bivših navijača koji su inficirani Dinamom, zaraženi kako se ono popularno kaže, koji izrazito vole klub. Nadam se da i poštuju moje zahtjeve i odluku. Ja sam za tak klub igrao, ja sam za Dinamo ginuo, dao cijelog sebe".

Zbog Dinama je Ištvaniću patila i obitelj...

"Ma svi su patili. Mojem je sinu 29 godina, ima cerebralnu paralizu i ovisan je 24 sata o tuđoj njezi, ovo radim radi njega, ovo radim i radi sebe. Vjerujete li da sam za Dinamo bio spreman dati život, a tako sam sad spreman dati život za svoje. Želim samo svoje, ništa drugo, samo ono što mi je klub dužan, što mi klub treba dati. Ja sam tom klubu puno više dao nego što je on meni".

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Slavko tvrdi da je i danas za Dinamo spreman dati život...

"Uvijek, ova situacija ne umanjuje moju ljubav za Dinamo. Ja Dinamo volim uvijek i zauvijek, samo se pitam je li to, da li je ovaj Dinamo moj ili moj Dinamo više ne postoji, iz razloga kako su se pojedini ljudi ponašali prema meni dosad."

Ova Uprava Dinama je dobra i zdrava, vjerujemo da će se riješiti situacija...

"Ja vjerujem, čvrsto vjerujem da hoće. Sa Zajecom sam razgovarao dva puta, s gospodinom Skenderom, još nekim ljudima. Zajec i Skender su mi kazali da se to mora riješiti na pravni legalan način. Čekam rješenje, čekam ga već dugo, a više nisam spreman čekati, želim samo svoje, želim da mi se vrati moje, da me se pozove u klub da to dogovorimo između odvjetnika Dinama koji je s pravne strane tamo, da dođe moja odvjetnica i da se dogovorimo na pravni i legalan način, ništa drugo."

Dinamo ne blista ove sezone u rezultatskom smislu, ali Slavko vjeruje da će na kraju uzeti titulu...

"Činjenica je da ne igra dobro, činjenica je da rezultati nisu kakve smo svi očekivali. Dinamo je promijenio dosta trenera u kratkom periodu i to je isto jedan od razloga rezultatske nestabilnosti. U nepuna tri mjeseca smo dva trenera promijenili i to je isto utjecalo na sve, na roster igrača koji su dovedeni. Po meni, neki su dovedeni, a ne zaslušuju biti u Dinamu i da nose dres Dinama, to je definitivno. Bez obzira na sve, Dinamo ima širinu, dobar roster, može sve to posložiti i vjerujem i nadam se da mogu biti prvi, samo moraju skupiti glave skupa i ginuti za taj sveti dres. Premalo se daje borbenosti, premalo htjenja na terenu, to je vidljivo. Igrači moraju ginuti od prve do 90. minute za boje kluba i da osvoje bodove na svakoj utakmici koje dolaze. Jedino tako Dinamo može do naslova".

U Dinamu ima stranaca koji nisu svjesni što znači igrati za Dinamo, što znači nositi plavi dres, nisu svjesni veličine Dinama i značenja za Zagreb i Hrvatsku...

"Ja samo jedno kažem - ako se klub ne voli, naravno puno ima stranaca, ima svega, ali bar neka budu profesionalci. Ako su došli u Dinamo i igraju za novac, pa neka odrade posao do kraja i neka daju sve od sebe i ginu za boje kluba."

Bad Blue Boysi ne daju Dinamu da potone...

"Ne daju niti su to ikad dali. Ja volim Bad Blue Boyse, ti ljudi su nas pratili po čitavoj bivšoj Jugi, kasnije i po Hrvatskoj, volim Boyse najviše od svega kao navijačku grupu. Bili smo usko povezani, surađivali smo, hvala im na svemu što su napravili za mene dosad i nadam se da su i sad uz mene da istjeram sve na čistac, da dobijem ono što mi pripada. Ovim putem unaprijed im se zahvaljujem. Oni su 12. igrač, čak i više od toga i vjerujem da će biti i dalje velika, ogromna podrška klubu i da će biti megajaka energija u zadnjih 9 kola koliko je ostalo do kraja SuperSport HNL-a", zaključio je Slavko Ištvanić.

