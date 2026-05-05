Nove dojave o bombama u Zagrebu: Evakuirana Gradska uprava i sjedište stranke Možemo

Zaposlenici su evakuirani, a policija na mjestu događaja provodi preglede
Zbog nove dojave o bombama, policija je stigla u zagrebačku Gradsku upravu, doznaje index.hr.
U dojavi se prijeti aktiviranjem bombi na tri lokacije u Zagrebu - Gradskoj upravi, sjedištu stranke Možemo i na jednoj lokaciji u Novom Jelkovcu.
Zaposlenici su evakuirani, a policija na mjestu događaja provodi preglede. U zgradu su ušli i policijski psi.
Dojave o bombama na ove adrese su već u više navrata i prije stizale, a sve dosadašnje bile su lažne.
