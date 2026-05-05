POLICIJSKI PSI NA TERENU /

Nove dojave o bombama u Zagrebu: Evakuirana Gradska uprava i sjedište stranke Možemo

Nove dojave o bombama u Zagrebu: Evakuirana Gradska uprava i sjedište stranke Možemo
Foto: Ilustracija Sanjin Strukic/PIXSELL

Zaposlenici su evakuirani, a policija na mjestu događaja provodi preglede

5.5.2026.
16:45
Zbog nove dojave o bombama, policija je stigla u zagrebačku Gradsku upravu, doznaje index.hr.

U dojavi se prijeti aktiviranjem bombi na tri lokacije u Zagrebu - Gradskoj upravi, sjedištu stranke Možemo i na jednoj lokaciji u Novom Jelkovcu. 

Zaposlenici su evakuirani, a policija na mjestu događaja provodi preglede. U zgradu su ušli i policijski psi. 

Dojave o bombama na ove adrese su već u više navrata i prije stizale, a sve dosadašnje bile su lažne. 

