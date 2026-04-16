Ralf Schumacher se ženi, a svi će gledati ceremoniju: Par od vjenčanja radi reality emisiju

Bivši vozač Formule 1, Ralf Schumacher (50), uskoro će stati pred oltar sa svojim partnerom Etienneom Bousquet-Cassagneom (36). Njihova ljubavna priča, koja je privukla pažnju javnosti, kulminirat će vjenčanjem koje će postati četverodijelni televizijski spektakl, piše Blue News.

Proslava bi trebala trajati tri dana, pozivnice su već poslane, a zanimljivo je da će cijeli događaj biti sniman i prikazan kao reality emisija pod nazivom "Ralf i Etienne: Kažemo da".

Serija će pokazivati njihovu svakodnevicu

Vjenčanje će se održati u Saint-Tropezu, a serija će imati četiri epizode. Prve dvije epizode izlaze 21. svibnja, a vrhunac serije, ceremonija vjenčanja, prikazat će se 6. lipnja.

"Zajedno prolazimo kroz život, a ova serija pokazuje upravo to - našu svakodnevicu, posao, razlike i sličnosti", rekao je Ralf.

Par je u zajedničkoj izjavi u veljači ove godine potvrdio da će se vjenčati. Zahvalili su svima na lijepim čestitkama i zamolili za poštivanje privatnosti.

Objavom na Instagramu izašao iz ormara

Podsijetimo, Schumacher je svoju vezu s Etienneom obznanio emotivnom objavom na Instagramu na ljeto 2024. godine. Uz fotografiju zalaska sunca podijelio je misao:

"Najljepša stvar u životu je kada uz sebe imate pravog partnera s kojim možete sve podijeliti."

Ta je objava bila istovremeno i njegov javni izlazak iz ormara, a podršku mu je odmah pružio sin, također vozač utrka, David Schumacher (24).

'Njabolje godine sam potrošila na njega'

Ta objavu posebno je razljutila njegovu bivšu ženu Coru (49), s kojom je proveo 13 godina, koja je istaknula da je “najbolje godine potrošila na njega” te da je ova objava za nju "ubod nožem u srce".

Tvrdila je da je vijest o njegovoj homoseksualnosti saznala s društvenih mreža, što joj je "otvorilo stare rane" i uzrokovalo panične napade zbog kojih je potražila terapijsku pomoć.

Ralf je, s druge strane, uzvratio tvrdnjama da Cora širi laži te da mu je osobno čestitala na vezi još u rujnu 2023. godine. Sukob je eskalirao do te mjere da je Ralfov pravni tim poslao Cori upozorenje, zabranjujući joj daljnje izjave o njihovom odnosu.

