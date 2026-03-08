FREEMAIL
TEŠKE BOJE /

Torcida zapalila sjedalice: Na Poljudu pojačan razglas preko slavlja navijača Dinama

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Iako se moglo očekivati glasno negodovanje i zviždanje, ono je ipak izostalo

8.3.2026.
19:25
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Nakon susreta došlo je do razočaranja na tribinama Poljuda. Igrači Dinama slavili su s navijačima, a s razglasa je pojačana glazba na razglasu s pjesmom "Ako te ko pita i na kraju svita", piše Dalmatinski portal.

Navijači Hajduka zapalili su i nekoliko stolica na sjevernoj tribini, a iako se moglo očekivati glasno negodovanje i zviždanje, ono je ipak izostalo. 

Sva četiri gola na utakmici postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabrijela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2:0. Rokas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prekrasan veliki mural u podvožnjaku Vijesnika posvećen braniteljima

HnlHajdukDinamoTorcida
