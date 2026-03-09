Recept za tjesteninu s pršutom slavne kuharice: 'Jelo je gotovo za samo 15 minuta'

Poznata britanska kuharica Mary Berry ima mnogo recepata za sve vrste prigoda. Njezin recept za "tjesteninu gotovu za 15 minuta" dobio je odlične kritike od onih koji su ga isprobali kod kuće i pokazao se kao jednostavan obrok usred tjedna za cijelu obitelj. Toliko je ukusan da ga Mary čak preporučuje svima koji organiziraju večeru.

"Ovo je moja stalna uzdanica za večeru s tjesteninom jer je nevjerojatno ukusna, brza i svi je vole. Izvrsna je za svaki dan, ali i za opuštene večere s prijateljima. Baza joj je umak od crème fraîchea, a na vrhu je hrskavi pršut koji daje bogatstvo okusu i sjajnu teksturu", rekla je Mary.

Recept za tjesteninu s pršutom

Njen recept je za šest osoba, ne sadrži orašaste plodove i pogodan je za trudnice te je gotov za 15 minuta. Za ovo jelo potrebno je sedam sastojaka koje mnogi ljudi već imaju kod kuće, piše Mirror.

Sastojci:

350 g tjestenine penne

Dva pakiranja od 80 g pršuta (Prosciutto di Parma, ako ste u mogućnosti), narezanog na komadiće

250 g smeđih šampinjona, prepolovljenih ili narezanih na četvrtine

200 g punomasnog kiselog vrhnja i 2 žlice mlaćenice za crème fraîche

100 g naribanog parmezana

Dvije žlice sjeckanog svježeg peršina

Sol i svježe mljeveni crni papar, po želji

Priprema:

1. Crème fraîche možete napraviti sami tako da pomiješate kiselo vrhnje i dvije žlice mlaćenice u staklenoj posudu. Dobro izmiješajte i pokrijte prozirnom folijom. Ostavite Creme fraiche oko 12 sati na sobnoj temperaturi.

2. Zakuhajte lonac posoljene vode i skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Kada je kuhana, ocijedite je i stavite sa strane.

3. Zagrijte tavu dok ne postane vruća. Dodajte pršut i pržite ga dok ne postane hrustav. Polovicu pršuta izvadite na tanjur i stavite sa strane. U tavu dodajte gljive i pržite ih dvije minute. Dodajte crème fraîche i pustite da zavrije. Dodajte tjesteninu, parmezan i peršin. Sve dobro promiješajte na vatri i začinite solju i paprom, a zatim dodajte onaj hrskavi pršut koji ste prethodno odvojili.

4. Poslužite sa zelenom salatom i hrskavim kruhom.

"Za posebne prigode, dodajte vrhove šparoga u tjesteninu četiri minute prije kraja kuhanja, a zatim ocijedite zajedno s tjesteninom", rekla je Mary.

