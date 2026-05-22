U ČAST VELIKANU /

U gradu domaćinu Svjetskog prvenstva postavljen kip legendarnom Peléu

Foto: ULISES RUIZ/AFP/Profimedia

22.5.2026.
10:51
Hina
Veliki kip brazilske nogometne legende Peléa otkriven je u četvrtak u meksičkom gradu Guadalajari - jednom od gradova domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu - u spomen na njegova postignuća s brazilskom reprezentacijom.

Spomenik je otkriven ispred stadiona Jalisco, gdje je Pele odigrao nekoliko utakmica s brazilskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 1970. godine. U borbi za naslov 1970. godine, Brazil je na stadionu odigrao utakmice prvog kruga, četvrtfinala i polufinala prije nego što je pobijedio Italiju u finalu na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Kip visok 9,5 metara se zove la Canarinha po brazilskoj reprezentaciji, koja je zbog žutih boja dresova dobila nadimak Kanarska reprezentacija.

Pelé, koji je umro u dobi od 82 godine 2022. godine, osvojio je jedan od svoja tri naslova Svjetskog prvenstva u Meksiku na izdanju turnira 1970. godine.

"Ova monumentalna figura ovog velikog igrača, koji je ovdje igrao i postigao izvanredan gol, veliki je dar stanovnicima Jalisca i svim posjetiteljima", rekao je guverner Jalisca Pablo Lemus. "Pele je volio Guadalajaru, a brazilska reprezentacija ju je zavoljela jer je meksička javnost dala sve od sebe 1970. godine", dodao je.

U Guadalajari će se odigrati četiri utakmice prvog kruga ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Južna Koreja igrat će protiv Češke 12. lipnja, Meksiko protiv Južne Koreje 18. lipnja, Kolumbija protiv Konga 23. lipnja, a Urugvaj protiv Španjolske 26. lipnja.

