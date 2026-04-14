Ovo je voće nutritivna bomba: Obiluje vitaminima i vlaknima, pomaže kod probave i sna

Bilo da je narezan u voćne salate, smiksan u smoothieje ili se jede žlicom izravno iz dlakave kore, kivi je postao osnovna namirnica u mnogim kućanstvima. Zbog neobične vanjštine stekao je reputaciju pomalo čudnog voća te je često u sjeni popularnijih opcija poput jabuka ili banana.

Međutim, posljednjih godina kivi je dobio na važnosti u krugovima posvećenima zdravlju, sve se više promovira kao nutritivno bogat izbor s iznenađujućim nizom zdravstvenih prednosti. Primjerice, sadrži više vitamina C od naranče.

Zdrava ravnoteža kiselosti i šećera

Za razliku od slađeg voća, kivi uspostavlja zdravu ravnotežu između kiselosti i prirodnih šećera, a prepun je vlakana i antioksidansa. No, je li kivi doista toliko zdrav kao što se tvrdi? Stručnjaci su otkrili o čemu se radi.

"Kivi je neopjevani junak svake zdjele s voćem", kaže dijetetičarka Nichola Ludlam-Raine. "Često govorim svojim klijentima da ciljaju na jedan do dva kivija dnevno, jer su prepuni vlakana, vitamina C i spojeva dobrih za crijeva koji podržavaju redovitu probavu i cjelokupno zdravlje."

Nutritivna bomba u malom pakiranju

Nutricionistički gledano, kivi je izvrstan i svestran. Kao prvo, neće značajno utjecati na vaš kalorijski unos, jer jedan plod srednje veličine ima otprilike 40 do 50 kalorija, što je oko dva posto preporučenog dnevnog unosa za odrasle. Prirodno ima nizak udio masti, manje od jednog grama po voćki, i sadrži oko dva do tri grama vlakana. S nekoliko komada dnevno značajno ćete pridonijeti preporučenom dnevnom unosu od 30 grama vlakana.

"Jedan kivi dnevno doprinosi s oko 10 posto preporučenog unosa vlakana, a istovremeno ostaje niskokaloričan izbor", napominje Ludlam-Raine.

Kivi je također posebno bogat vitaminom K, vitaminom E, kalijem i antioksidansima. Jedan plod može osigurati čak i više od pune dnevne potrebe za vitaminom C, što je više nego što biste dobili iz mnogo veće naranče. Vitamin C ključan je za imunološku funkciju, pomaže tijelu apsorbirati željezo i igra ulogu u proizvodnji kolagena za kožu, zglobove i tkiva.

Zeleni ili zlatni kivi, u čemu je razlika?

Sve u svemu, manje se radi o tome koji je "bolji", a više o osobnim preferencijama i onome što tražite u nutritivnom smislu. Zeleni kivi češća je sorta, kiselijeg je okusa, ima veći udio vlakana i nešto nižu razinu šećera. Zlatni kivi je, s druge strane, slađi, manje kiseo i ima glađu, tanju koru.

Nutritivno, obje vrste sadrže visoke razine vitamina C, ali zlatni kivi često ga ima više po porciji. Zeleni kivi bolji je izbor za probavu zbog većeg sadržaja vlakana i enzima.

Možete li jesti koru kivija i je li to sigurno?

Prošle je godine glumica Jenna Ortega pokrenula raspravu na društvenim mrežama kada je podijelila video u kojem jede kivi zagrizajući u njegovu vlaknastu smeđu koru kao da je jabuka. Nije to radila samo zbog popularnosti - kora kivija sigurna je za jelo i zapravo značajno povećava sadržaj vlakana u voću.

Osim vlakana, koja doprinose zdravlju crijeva i probavi, kora sadrži i dodatne antioksidanse. Konzumacija kore može povećati ukupan unos vlakana iz voća za čak 50 posto, unos vitamina E za 32 posto i folata za 34 posto. Ipak, nekima dlakava tekstura zelenog kivija može biti odbojna. Ako vam je tekstura problem, potražite zlatni kivi koji je lakše jesti cijeli zbog glađe kore. Ključno je temeljito oprati voće kako biste uklonili pesticide ili prljavštinu.

Kako kivi pomaže kod zatvora i nesanice?

Ovdje kivi doista dolazi do izražaja. Ovo voće poznato je po tome što podržava probavu, uglavnom zbog svojih vlakana i prirodnog enzima zvanog aktinidin. Ovaj enzim vješto razgrađuje proteine, poput onih u jogurtu, siru, ribi i sirovim jajima, čineći probavni proces učinkovitijim. Stoga, kivi kao desert nakon obroka bogatog proteinima može pomoći da ga bolje probavite.

Istraživanja su pokazala da jedan do dva kivija dnevno može pomoći u ublažavanju zatvora i poboljšanju redovitosti stolice. Neke su studije čak pokazale da dva do tri kivija dnevno tijekom četiri tjedna dovode do mjerljivih poboljšanja u učestalosti pražnjenja crijeva.

Postoje i dokazi iz manjih studija koji sugeriraju da kivi može pomoći za bolji san, uglavnom zbog sadržaja serotonina i antioksidansa. Konzumacija dva kivija sat vremena prije spavanja može poboljšati trajanje i kvalitetu sna. Iako kivi nije čudotvoran lijek za nesanicu, vrijedi ga isprobati kao zdrav večernji međuobrok.

Pomaže li kivi pri mršavljenju?

Iako nije sagorijevač masti, kivi može praktično podržati mršavljenje. Sadržaj vlakana čini ga relativno zasitnim, što pomaže u kontroli apetita. Njegova prirodna slatkoća također može držati pod kontrolom želju za šećerom bez pretjeranog unosa kalorija.

"Iako nijedna hrana izravno ne 'potiče' značajno metabolizam, kivi neizravno podržava upravljanje tjelesnom težinom kroz vlakna, hidrataciju i gustoću hranjivih tvari, pomažući u regulaciji apetita i unosa energije", objašnjava Ludlam-Raine.

Njegova najmoćnija kombinacija je s hranom bogatom željezom, poput slanutka, leće, sjemenki bundeve i zobi. Vitamin C iz kivija poboljšava apsorpciju željeza iz biljnih izvora.

Tko treba izbjegavati kivi?

Općenito, kivi je siguran za konzumaciju, ali osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi, poput varfarina, trebale bi se posavjetovati s liječnikom zbog sadržaja vitamina K. Također, osobe s alergijom na lateks mogu imati reakciju na kivi zbog sličnosti proteina.

Sve u svemu, kivi je nutritivno moćno voće koje podržava imunitet, probavu i zdravlje kože. Stručnjaci se slažu da je jedan do dva kivija dnevno razumna količina za postizanje zdravstvenih koristi bez pretjeranog unosa voćnih šećera. Kao i kod svake zdrave hrane, dosljednost je važnija od količine.

