Iranci odredili cijenu glave prvog sina i objavili upute: 'Gdje i kako ubiti Barrona Trumpa'

Iranski državni mediji emitirali su snimku koja navodno prati najmlađeg sina američkog predsjednika Donalda Trumpa, prikazujući lokaciju njegova sveučilišta, vozila iz pratnje i položaje agenata Tajne službe, uz tvrdnju da je njegovo kretanje bilo "potpuno pod nadzorom".

Iranska državna televizija emitirala je videozapis u kojem se navodno prati kretanje Barrona Trumpa, dvadesetogodišnjeg sina Donalda Trumpa, te tvrdi da je za njega raspisana nagrada od 10 milijuna dolara (8,5 milijuna eura). Snimka, koju su objavili mediji povezani s IRGC-om, a emitirana je na 3. kanalu iranske državne televizije, nosi naslov: "Gdje i kako bismo trebali ubiti Barrona Trumpa".

U njoj se navodno prikazuju lokacija njegova sveučilišta, vozila iz njegove pratnje i raspored pripadnika Tajne službe zaduženih za njegovu zaštitu, uz tvrdnju da se njegovo kretanje "u potpunosti prati”. Tvrdnja o raspisanoj nagradi za njegovu likvidaciju nije se mogla neovisno potvrditi u trenutku objave.

Trumpovi na meti Teherana

Videozapis nadalje tvrdi da je "djevojka" uspjela zaobići zaštitu Tajne službe, nasamo se sastati s Barronom Trumpom i proslijediti informacije autorima emisije. Navodi se da Barron Trump komunicira privatno putem glasovnih i tekstualnih poruka na Xboxu, izvan nadzora svoje službe osiguranja. Euronews nije mogao neovisno potvrditi nijednu od tih tvrdnji.

Ova je snimka uslijedila nakon sličnog videa koji je u srpnju objavila novinska agencija Tasnim, povezana s IRGC-om (Revolucionarnom gardom), pod naslovom "Gdje i kako je Melania Trump dostupna?", u kojem su detaljno opisana njezina kretanja New Yorkom i navodne slabosti njezina osiguranja. Krajem svibnja, New York Post izvijestio je o navodnoj zavjeri usmjerenoj protiv Ivanke Trump.

Iranski državni mediji također su emitirali izravne prijetnje samom predsjedniku. U srpnju je na jumbo plakatu na teheranskom Trgu islamske revolucije prikazan Trump, naizgled mrtav u lijesu, uz natpis na engleskom jeziku: "Ubit ćemo Trumpa". U zasebnom videu objavljenom ranije navodno je prikazana ruta Trumpove kolone vozila između zračnih luka i njegovih rezidencija na Floridi i u New Yorku. Američka tajna služba potvrdila je da pregledava tu snimku.

Odmazda je islamsko pravo

U siječnju 2020. u napadu američke bespilotne letjelice na međunarodnoj zračnoj luci u Bagdadu ubijen je Qassem Soleimani, zapovjednik snaga Quds pri IRGC-u – operacija koju je Trump odobrio tijekom svog prvog mandata. Iranski dužnosnici tada su obećali osvetu za Soleimanijevo ubojstvo, a ta su obećanja od tada više puta ponovili.

Drugi i noviji povod jest smrt ajatolaha Alija Khameneija u američko-izraelskim napadima 28. veljače, koji su označili početak aktualnog rata. Pojedine osobe iz iranskih državnih medija izravno su povezale osobne prijetnje upućene Trumpu s islamskim pravnim konceptom "qisasa", odnosno odmazde, tvrdeći da ubojstvo vođe Islamske Republike stvara obvezu usmrćivanja osobe koja se smatra odgovornom.

Mohammad-Javad Larijani, komentator na iranskoj državnoj televiziji, izjavio je da je "qisas" neotuđivo pravo Islamske Republike. Govoreći o odgovornima za Khameneijevu smrt, rekao je: "Učinit ćemo sve što je u našoj moći, a ne postoji nikakva međunarodna pravna prepreka koja bi nas u tome zaustavila. Ako ne provedemo odmazdu nad Trumpom, ako ne kaznimo ubojicu našeg vođe, sadašnji vođa i čelnici Islamske Republike morat će zauvijek živjeti u skrivanju", rekao je Mohsen Ghanbarian, još jedan čest gost državne televizije.

Trump je upozorio da bi svaki pokušaj njegova ubojstva izazvao snažan odgovor SAD-a. Dana 20. siječnja izjavio je da bi u slučaju pokušaja atentata na njega "cijeli Iran bio dignut u zrak" te da je izdao zapovijedi kojima se jamči da bi SAD "izbrisao Islamsku Republiku s lica zemlje" ako bi se prijetnje provele u djelo.