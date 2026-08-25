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'ZNAČAJAN NAPREDAK' /

Novi pokušaj deeskalacije: Pakistan i Iran razgovarali o ratu i Hormuškom tjesnacu

Novi pokušaj deeskalacije: Pakistan i Iran razgovarali o ratu i Hormuškom tjesnacu
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Foto: Nikoubazl/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Razgovori dviju strana bili su usmjereni na mjere za sprječavanje daljnje eskalacije, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i ubrzavanje okončanja sukoba

25.8.2026.
6:46
Hina
Nikoubazl/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Pakistan i Iran ostvarili su "značajan napredak" u pregovorima koji su bili usmjereni na rat između SAD-a i Izraela protiv Irana te na pronalaženje puta prema miru, izjavio je u utorak pakistanski ministar unutarnjih poslova na kraju posjeta Teheranu.

Razgovori dviju strana bili su usmjereni na mjere za sprječavanje daljnje eskalacije, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i ubrzavanje okončanja sukoba, priopćila je pakistanska vojska nakon sastanka zapovjednika vojske Asima Munira s iranskim vodstvom.

Dvije su strane također razmijenile mišljenja o regionalnom miru i načinima postizanja dogovornog rješenja spora, navodi se u priopćenju.

Trump nastoji izolirati Iran

"Iranski predsjednik otvoreno je iznio stajalište svoje vlade, a imali smo vrlo konstruktivnu razmjenu mišljenja o pitanjima o kojima je riječ”, rekao je ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi, koji je pratio Munira u Teheran, u objavi na društvenoj mreži X.

Munir je prije posjeta Teheranu razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestio je Reuters u ponedjeljak.

Trump je prošlog tjedna upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja Iranu pruža "bilo kakvu vrstu pomoći", dok nastoji izolirati tu zemlju. Iran je zauzvrat zaprijetio zatvaranjem cjelokupnog izvoza nafte iz Zaljeva.

LibanonIranSadHormuški TjesnacBliski IstokPregovori
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