Hrvatski boks na nogama: Hrgović i Plantić u razmaku od par sati love svjetske titule

Ljubitelji boksa u Hrvatskoj s nestrpljenjem odbrojavaju do subote, 29. kolovoza 2026. godine, dana koji ima potencijal zlatnim slovima upisati se u povijest domaćeg sporta. Na dva različita kraja svijeta, gotovo istovremeno, dvojica najboljih hrvatskih profesionalaca, Filip Hrgović i Luka Plantić, ulaze u ring u mečevima koji im definiraju karijere. Ulog je golem: dva svjetska pojasa u jednoj noći i lansiranje obojice u apsolutnu boksačku elitu.

Glavni događaj za hrvatsku sportsku javnost odvit će se u slavnoj londonskoj O2 Areni, gdje će Filip Hrgović (34) dobiti drugu priliku za osvajanje svjetskog naslova. U borbi za upražnjeni pojas teškaškog prvaka po IBF verziji, koji je ostao slobodan nakon što ga se odrekao Oleksandr Usik, čeka ga Moses Itauma (21), neporaženi britanski nokauter kojeg stručnjaci vide kao budućeg vladara kategorije.

Itauma je sve ono što uzbuđuje boksački svijet: mladost, razorna snaga i brzina. Ljevak s besprijekornim omjerom od 14 pobjeda, od čega čak dvanaest nokautom, predstavlja najveći test u Hrgovićevoj karijeri. Pobijedi li, postat će najmlađi svjetski prvak u teškoj kategoriji još od legendarnog Mikea Tysona. No, s druge strane ringa stajat će iskustvo, čvrstina i neupitna kvaliteta brončanog olimpijca iz Rija. Hrgović (20-1, 15 KO) u meč ulazi s jedinom mrljom u karijeri, porazom od Daniela Duboisa 2024. godine, koji je došao prekidom zbog posjekotina. Mnogi, uključujući i samog Itaumu, ističu kako Hrgović tehnički nikada nije bio nadboksan ili nokautiran, što tom porazu daje drugačiji kontekst.

Uvertira u meč nije prošla bez verbalnih iskri. "Nisam impresioniran kao ostatak svijeta. Ima vještinu i brzinu, ali da bi bio veliki borac, moraš imati srce i izdržljivost, a to kod njega još nismo vidjeli. Testirat ću ga", poručio je Hrgović. Samouvjereni Britanac mirno je uzvratio: "Poštuje li me Filip ili ne, to mu neće pomoći. Jednom kada prvi udarac sjedne, tada će me poštovati." Kladionice su izrazito na strani mlađeg Itaume, no hrvatski borac je nebrojeno puta dokazao da je najopasniji upravo kada ga se podcijeni. Borba bi trebala započeti oko 23 sata po hrvatskom vremenu.

Dok će se u Londonu atmosfera bližiti vrhuncu, na drugom kraju svijeta, u Los Angelesu, za svoj meč života pripremat će se Luka Plantić (29). U USC Galen Centeru, solinski "Grom" borit će se protiv Gvatemalca Lestera Martineza (30) za privremeni naslov svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji po prestižnoj WBC verziji. Radi se o sudaru dvojice boksača koji ne poznaju poraz. Plantić u meč ulazi sa savršenim omjerom od 13 pobjeda (10 KO), dok Martinez ima još impresivniji skor od 20 pobjeda i jednog neriješenog meča (16 KO).

Ulog je ogroman jer pobjednik ne samo da osvaja privremeni pojas, već postaje i obvezni izazivač za punopravni naslov. To znači da bi pobjednik ovog meča bio idući na redu za borbu s boljim iz sraza boksačkih velikana Canela Alvareza i Christiana Mbillija, što sa sobom nosi višemilijunske honorare i globalnu pozornost. Za Plantića je ovo doslovno ulaznica u sam vrh svjetskog boksa. Zbog velike vremenske razlike, meč će se po hrvatskom vremenu održati u nedjelju rano ujutro, s očekivanim ulaskom u ring oko osam sati.

Subota koja je pred nama nije samo dan velikih borbi; ona je prilika za generacijski uspjeh i ispisivanje nove stranice hrvatske sportske povijesti. Dva borca, dva kontinenta i jedan cilj - svjetski tron. Hrvatska će te noći, bez obzira na ishode, imati razloga za ponos, budno prateći put svojih gladijatora prema vječnoj slavi.