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Željko Kopić ima novi posao? U svlačionici ga čeka hrvatska kolonija

Željko Kopić ima novi posao? U svlačionici ga čeka hrvatska kolonija
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Foto: Razvan Pasarica/Sport News/Profimedia

Kopić je ovoga ljeta završio uspješnu epizodu na klupi Dinama iz Bukurešta, a sada bi mogao dobiti priliku u poljskom prvenstvu.

25.8.2026.
9:16
Sportski.net
Razvan Pasarica/Sport News/Profimedia
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Željko Kopić mogao bi nastaviti inozemnu trenersku karijeru u Poljskoj. Hrvatski stručnjak glavni je kandidat za preuzimanje Wieczyste Kraków, novog člana tamošnje Ekstraklase.

Poljski klub ostao je bez trenera nakon poraza od Cracovije, poslije kojega je smijenjen Kazimierz Moskal. Uprava je odmah krenula u potragu za njegovim nasljednikom, a izbor bi mogao pasti upravo na 48-godišnjeg Kopića.

Poznati poljski komentator Mateusz Borek tvrdi da je njegov dolazak gotovo dogovoren. Iste informacije prenosi i TVP Sport, čiji su izvori potvrdili da je hrvatski trener prvi kandidat za klupu. Ne dogodi li se preokret, Kopić bi već tijekom ovog tjedna mogao biti predstavljen.

Kopić je ovoga ljeta završio uspješnu epizodu na klupi Dinama iz Bukurešta, a sada bi mogao dobiti priliku u poljskom prvenstvu. Wieczysta nije dobro otvorila svoju prvu sezonu u Ekstraklasi. Nakon četiri odigrana kola nalazi se na pretposljednjem, 17. mjestu s tri osvojena boda. Iza nje je trenutačno samo Raków.

Kopića bi u Krakovu dočekala i četvorica igrača poznatih hrvatskoj nogometnoj javnosti. Za Wieczystu nastupaju vratar Nikola Čavlina, braniči Antonio Milić i Duje Dujmović te švicarski veznjak, hrvatskih korijena Petar Pušić.

Wieczysta nije običan poljski prvoligaš. Još prije nekoliko godina natjecala se u šestom rangu, a uspon kluba započeo je nakon dolaska milijunaša Wojciecha Kwiecieńa, u Poljskoj poznatog pod nadimkom „kralj ljekarni“.

Kwiecień od 2020. godine ulaže ozbiljan novac u klub iz krakovske četvrti u kojoj je odrastao. Wieczysta je zahvaljujući velikim ulaganjima u kratkom razdoblju prošla kroz nekoliko rangova i stigla sve do Ekstraklase.

Ambiciozni projekt sada traži trenera koji će momčad stabilizirati u najvišem razredu poljskog nogometa. Prema posljednjim informacijama, taj bi posao trebao pripasti upravo Željku Kopiću.

željko KopićPoljska
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