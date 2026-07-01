Skrivao se od pogleda: Bivši princ Andrew prvi put viđen u javnosti nakon uhićenja

Bivši princ Andrew prvi se put pojavio u javnosti nakon veljačkog uhićenja i preseljenja na imanje Sandringham. Britanski mediji zabilježili su njegov dolazak na konjičko natjecanje Sandringham Horse Driving Trials, gdje je pružio podršku šogorici, vojvotkinji Sophie od Edinburgha, piše People.

Foto: Bav Media/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Bivši vojvoda od Yorka, danas 66-godišnjak, fotografiran je 28. lipnja u automobilu na imanju kralja Charlesa u Norfolku. Prema pisanju The Suna, tijekom događaja držao se podalje od glavnog dijela natjecanja i nije želio privlačiti pozornost.

Jedan od očevidaca za britanski list izjavio je da je Andrew stigao i otišao gotovo neprimjetno.

"Andrew se neprimjetno pojavio i jednako tako otišao. Očito nije želio da ga itko vidi. Vidio sam ga kako odlazi oko 10.30, odmah nakon što je Sophie završila svoj nastup, a nedugo zatim prema automobilu je krenuo i princ Edward, nasmijan", rekao je svjedok.

Primijećen i trag modrice

Na fotografijama se moglo primijetiti da princ Andrew još uvijek ima vidljiv trag modrice na desnom obrazu, koja je prvi put uočena ranije ovog mjeseca.

Prema pisanju britanskih medija, izvor blizak obitelji tvrdi da nema razloga za zabrinutost te da bi modrica mogla biti posljedica uzimanja lijekova za razrjeđivanje krvi.

Događaj koji je pokrenuo princ Philip

Konjičko natjecanje na Sandringhamu pokrenuo je pokojni princ Philip još 1982. godine, a danas je predsjednica manifestacije njegova snaha Sophie, vojvotkinja od Edinburgha.

Andrewovo pojavljivanje predstavlja rijedak izlazak u društvu članova kraljevske obitelji jer se posljednjih mjeseci gotovo u potpunosti povukao iz javnosti. Osim šogorice Sophie na natjecanju je bio i mlađi Andrewov brat, princ Edward.

Foto: Bav Media/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Prema navodima članka koji prenosi ove informacije, kralj Charles prošle je godine oduzeo Andrewu kraljevske titule te ga iselio iz rezidencije Royal Lodge nakon što su njegove veze s pokojnim financijašem i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom ponovno došle u središte pozornosti. Andrew je tijekom godina više puta poricao bilo kakvu nezakonitost u vezi s njihovim odnosom.

Članak također navodi da je Andrew u veljači uhićen zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti u sklopu istrage koja je još u tijeku te da se trenutačno nalazi na imanju Sandringham, gdje živi nakon preseljenja iz Royal Lodgea.

Andrew je treće dijete pokojne kraljice Elizabete II. i princa Philipa. Prema pisanju britanskih medija, odnosi unutar kraljevske obitelji posljednjih su godina bili narušeni zbog niza kontroverzi, no princ Edward navodno je bio prvi član obitelji koji ga je posjetio nakon njegova preseljenja na imanje Sandringham.