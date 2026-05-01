'PRIJETNJA JE ZNAČAJNA' /

Trump proglasio kraj rata s Iranom, ali postoji velika 'caka': Ovim potezom je nadmudrio Kongres

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Sve se svodi na rok od 60 dana koji je počeo teći onog trenutka kada su SAD pokrenule prve napade na Iran

1.5.2026.
22:01
Franka Kopilaš
Bijela kuća službeno je obavijestila Kongres da su američka "neprijateljstva s Iranom okončana", iako su američke snage još uvijek u regiji, piše Sky News.

U pismu upućenom čelnicima Kongresa, predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu i privremenom predsjedniku Senata Chucku Grassleyju, Donald Trump je poručio da je rat, koji je započeo prije dva mjeseca bez odobrenja zastupnika, završen.

"Neprijateljstva koja su započela 28. veljače 2026. godine su okončana. Unatoč uspjehu operacija Sjedinjenih Država protiv iranskog režima i kontinuiranim naporima za osiguranje trajnog mira, prijetnja koju Iran predstavlja Sjedinjenim Državama i našim oružanim snagama ostaje značajna", napisao je Trump.

Sve se svodi na rok od 60 dana koji je počeo teći onog trenutka kada su SAD pokrenule prve napade na Iran. Prema Rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973. godine, predsjednik je dužan tražiti odobrenje Kongresa za rat ako vojni sukob prijeđe prag od 60 dana. Taj rok istječe upravo danas.

Zakon dopušta predsjedniku da, ako je potrebno, zatraži produljenje od 30 dana kako bi sigurno povukao postrojbe iz regije. No, Trump nije učinio ništa od navedenog. Umjesto toga, izjavio je kako mu odobrenje nije potrebno jer je na snazi prekid vatre.

Unatoč američkom "uspjehu", Trump je dodao kako prijetnja koju Iran predstavlja Sjedinjenim Državama "ostaje značajna", sugerirajući tako da rat zapravo nije gotov.

"Nastavit ću zapovijedati oružanim snagama Sjedinjenih Država u skladu sa svojim odgovornostima i ustavnim ovlastima za vođenje vanjskih odnosa SAD-a, kao i u ulozi vrhovnog zapovjednika i nositelja izvršne vlasti", dodao je predsjednik u pismu.

Sukob je proglašen "završenim", čime Trumpova administracija efektivno "resetira sat", što bi Kongresu moglo otežati osporavanje predsjedničkih ovlasti.

POGLEDAJTE VIDEO: Trumpov ministar opravdao američki napad na Iran: 'Imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik'

