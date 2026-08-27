Žanamari u 'opasnom' izdanju: Crvenom čipkastom haljinom i dubokim izrezom oduševila pratitelje

Hrvatska pjevačica i influencerica Žanamari Perčić (44) iskoristila je kraj kolovoza za putovanje u Italiju. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je seriju fotografija iz Sorrenta, a uz objavu je na engleskom kratko upitala: "Jesam li vam falila" te dodala hashtag #pericolosa, što na talijanskom znači "opasna". Nakon radnog ljeta, pjevačica se odlučila za kratki odmor, no u prvom planu našao se njezin izgled.

Crvena čipka za talijansku rivijeru

U središtu pozornosti bio je njezin modni odabir. Žanamari je pozirala na terasi u kratkoj, ali elegantnoj crvenoj haljini od čipke. Model s dugim rukavima i dubokim izrezom istaknuo je njezinu figuru, a cijelu kombinaciju podigla je na višu razinu ružičastom Prada torbicom. U ruci je držala i neizostavni ljetni koktel, Aperol Spritz, čija je boja savršeno upotpunila talijansku atmosferu.

Lavina komplimenata

Hashtag #pericolosa dodatno je naglasio samouvjeren stav, a obožavatelji su ga s odobravanjem prihvatili. Njezino modno izdanje izazvalo je brojne pozitivne reakcije, a pratitelji, kako domaći tako i strani, nisu štedjeli na komplimentima. "Kao vino si, draga moja!", poručila joj je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Najlipša! (al ja sam ti iskrena 😉)". Pohvale na engleskom i talijanskom, poput "Perfection Zana", "Gorgeous" i "Bellissima", samo su potvrdile da Žanamari zna kako oduševiti izgledom i stajlingom.