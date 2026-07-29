Žanamari očarala u točkastoj haljini, a zbog jednog detalja svi ju povezuju s hit serijom IQ160

Pjevačica Žanamari Perčić (44) ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu novom serijom fotografija. U objavi koju je nazvala "The Enchantress" ("Čarobnica") pozirala je u uskoj bijeloj mini haljini s crnim točkicama, a cijeli je stajling upotpunila krem platformama i bež torbicom.

Fotografije su nastale u kamenom ambijentu, a brojni pratitelji odmah su primijetili kako cijela objava odiše ljetnim ugođajem. U komentarima su joj pisali: "Serving Malèna vibes", "Dolce vita Žanamari", "Preslatko ti pristaju točkice!" i "Lokacija fenomenalna".

Osim što je poznata po glazbenoj karijeri i atraktivnim modnim izdanjima, Žanamari se godinama spominje i zbog navodno vrlo visokog kvocijenta inteligencije, koji prema ranijim napisima iznosi čak 160.

Upravo je ta brojka posljednjih dana ponovno postala aktualna zbog nove Voyo Original serije "IQ 160", koja je već dostupna na platformi, a koja je privukla veliku pažnju gledatelja pa su se mnogi zapitali je li i Žanamari među onima koji prate ovu domaću uspješnicu.