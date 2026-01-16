Kakav povratak u prošlost: Prepoznajete li Žanamari na fotografijama starim deset godina?

Pjevačica Žanamari Perčić (44) na svom je Instagram profilu objavila fotografiju staru deset godina i izazvala brojne reakcije. Duhovitom objavom osvrnula se na svoj izgled iz 2016. godine, kada je imala plavu kosu, te poslala upozorenje svojim pratiteljima, podsjetivši ih na neke od svojih nekadašnjih modnih faza.

Žanamari je podijelila fotografiju iz 2016. na kojoj pozira uz more s plavom kosom, imidžem po kojem je u to vrijeme bila prepoznatljiva. Objavu je iskoristila za ironičan komentar na račun vlastitog izgleda. "Nek moja 2016ta bude reminder svima da se ne farbaju u plavo! I da pojedu nešto", poručila je u opisu fotografije, uz hashtagove #throwback i #blonde. Komentarom se osvrnula na nekadašnje trendove i postala dio viralnog trenda objavljivanja fotografije iz spomenute godine.

Unatoč njezinu savjetu, objava je naišla na pretežno pozitivne komentare pratitelja. Mnogi su pohvalili njezin tadašnji izgled porukama poput "Super ti stoji", "Super zgodna i privlačna" i "This look, bella", pokazujući da njezina "plava faza" nije zaboravljena.

Osim prisjećanja na prošlost, Žanamari je posvećena i aktualnim projektima. Prošle godine je, u suradnji s Markom Lasićem Neredom i Ivanom Dražićem, objavila singl "Lagala", kojim je najavila povratak R&B i pop zvuku te rad na novom studijskom albumu.

