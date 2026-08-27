Kilometarska kolona na autoputu prema Zagrebu zbog prometne nesreće

Kolona vozila duga dva kilometra stvorila se jutros zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, izvještava Hrvatski autoklub.

Pojačan je promet i na drugim prilazima Zagrebu, a vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko tri kilometra.

Pojačan promet bilježi se i na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u kolonama i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

HAK pozova vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.