Kilometarska kolona na autoputu prema Zagrebu zbog prometne nesreće
Pojačane gužve su iz više smjerova te se vozi usporeno uz povremene zastoje
Kolona vozila duga dva kilometra stvorila se jutros zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, izvještava Hrvatski autoklub.
Pojačan je promet i na drugim prilazima Zagrebu, a vozi se usporeno uz povremene zastoje.
Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko tri kilometra.
Pojačan promet bilježi se i na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u kolonama i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.
HAK pozova vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.