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VOZAČI, OPREZ! /

Kilometarska kolona na autoputu prema Zagrebu zbog prometne nesreće

Kilometarska kolona na autoputu prema Zagrebu zbog prometne nesreće
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Foto: HAK

Pojačane gužve su iz više smjerova te se vozi usporeno uz povremene zastoje

27.8.2026.
7:33
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
HAK
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Kolona vozila duga dva kilometra stvorila se jutros zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, izvještava Hrvatski autoklub.

Pojačan je promet i na drugim prilazima Zagrebu, a vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko tri kilometra.

Pojačan promet bilježi se i na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u kolonama i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

HAK pozova vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Prometna NesrećaGužveHakAutoput
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