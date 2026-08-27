Širi se šokantan prizor iz susjedstva: 'Neretvom je pola sata tekla krv'

Vlasnik jednog rafting kluba iz Konjica u susjednoj Bosni i Hercegovini objavio je snimku na kojoj se vidi kako se crvena tekućina ulijeva u Neretvu u mjestu Džajići. Autor snimke nastale u srijedu poslijepodne tvrdi da je riječ o krvi iz klaonice koja je, prema njegovim tvrdnjama, oko pola sata kontinuirano otjecala prema rijeci.

Na snimci koju je Aladin Bilanović objavio na društvenim mrežama, vidi se kako je nešto nalik crvenoj tekućini ulijeva u Neretvu, što je izazvalo zabrinutost i otvorilo pitanja mogućeg onečišćenja rijeke.

Bilanović je na društvenim mrežama pozvao nadležne institucije da reagiraju i utvrde sve okolnosti događaja.

'Bruka i sramota'

"Sramotan je prizor da krv iz klaonice neprekidno otječe u Neretvu. Naša odgovornost je da registriramo, promoviramo i razvijamo naše turističke usluge, a od institucija očekujemo da reagiraju. Kamen u blizini je pocrvenio od silne krvi koja je ušla u rijeku Neretvu, bruka i sramota", poručio je Bilanović za Novikonjic.ba.

Budući da se u Neretvi ljeti kupaju brojni građani i turisti, slučaj je izazvao zabrinutost.

Institucije se još nisu oglasile o ovom slučaju pa nije poznato od kud je crvena tekućina dospjela u rijeku i što ona predstavlja.

Slične optužbe pojavile su se i 2014. godine kada su neki lokalni BiH portali prenijeli vijest da se krv iz klaonice udaljene svega 200 metara slijeva u rijeku. Nije poznato jesu li tada institucije reagirale i utvrdile odgovornost.