Nakon užasa u Hercegovini nestao ključni dokaz! Vozio muškarca na haubi pa ga ponovno pregazio
Tužiteljstvo je tražilo pritvor za Vujovića, Samardžića, Čubril, Ivković
Nakon užasnog incidenta koji već danima zaokuplja Hercegovinu, jedno pitanje muči istražitelje: gdje je završila zaštitna plastika koja je otpala s Audija Q7 kojim je Željko Vujović gazio ljude na konjskim utrkama u Bijeljanima kod Bileće?
Tužiteljstvo je zatražilo pritvor za Vujovića i trojac koji se sumnjiči da mu je pomagao: Mirka Samardžića, Gorana Čubrilu i Mariju Ivković.
Vozio muškarca na haubi
"Sumnjiči se da je 22. kolovoza 2026. godine, oko 18.50 sati, u mjestu Bijeljani, općina Bileća, u bezobzirnom i nasilnom ponašanju Vujović pokušao ubiti više osoba tako što je na mjestu održavanja konjskih utrka i drugih tradicionalnih igara ušao u terenac Audi Q7 te nakon njihova završetka, na livadi gdje se okupio veći broj ljudi, vozilom udario u mnoštvo i bacio V. S. na haubu. Vozio ga je stotinjak metara dok se V. S. držao za brisače vjetrobranskog stakla sve dok nije pao s vozila na tlo, kada su mu u pomoć priskočili brat A. S., M. D. i A. V. te ga podigli s tla", poručili su iz Tužiteljstva, pišu Nezavisne novine.
Vujović se zatim okrenuo i ponovno udario V. S., koji je od siline udara ostao ležati na tlu.
"Vozilo je udarilo i A. S., M. D. i A. V., koji su pružali pomoć V. S., pri čemu je V. S. zadobio teške tjelesne ozljede, a A. S., A. V. i M. D. tjelesne ozljede", priopćili su iz Tužiteljstva.
Sakrili plastiku koja je otpala
Mariju Ivković Tužiteljstvo sumnjiči da je sakrila plastiku koja je otpala s automobila.
"Ivković se sumnjiči da je 22. kolovoza 2026. godine u mjestu Bare, općina Berkovići, sakrila predmete koji služe kao dokaz tako što je s mjesta događaja uzela, a zatim sakrila zaštitnu plastiku koja je otpala s Audija kojim je osumnjičeni Vujović u više navrata pokušao ubiti više osoba", objasnili su iz Tužiteljstva.
Pobjegli automobilom pa nastavili pješice
Pritvor je predložen i za Samardžića, koji je telefonom nazvao Čubrila kako bi ih prevezao u Davidoviće. Gorana Čubrilu sumnjiči se da je 22. kolovoza na području općine Bileća sakrio Vujovića i Samardžića. Kako navode iz Tužiteljstva, Čubrilo ih je automobilom odvezao do sela Davidovići, nakon čega su se njih dvojica nastavila skrivati pješice.