Nakon užasa u Hercegovini nestao ključni dokaz! Vozio muškarca na haubi pa ga ponovno pregazio

Nakon užasnog incidenta koji već danima zaokuplja Hercegovinu, jedno pitanje muči istražitelje: gdje je završila zaštitna plastika koja je otpala s Audija Q7 kojim je Željko Vujović gazio ljude na konjskim utrkama u Bijeljanima kod Bileće?

Tužiteljstvo je zatražilo pritvor za Vujovića i trojac koji se sumnjiči da mu je pomagao: Mirka Samardžića, Gorana Čubrilu i Mariju Ivković.

Vozio muškarca na haubi

"Sumnjiči se da je 22. kolovoza 2026. godine, oko 18.50 sati, u mjestu Bijeljani, općina Bileća, u bezobzirnom i nasilnom ponašanju Vujović pokušao ubiti više osoba tako što je na mjestu održavanja konjskih utrka i drugih tradicionalnih igara ušao u terenac Audi Q7 te nakon njihova završetka, na livadi gdje se okupio veći broj ljudi, vozilom udario u mnoštvo i bacio V. S. na haubu. Vozio ga je stotinjak metara dok se V. S. držao za brisače vjetrobranskog stakla sve dok nije pao s vozila na tlo, kada su mu u pomoć priskočili brat A. S., M. D. i A. V. te ga podigli s tla", poručili su iz Tužiteljstva, pišu Nezavisne novine.

Vujović se zatim okrenuo i ponovno udario V. S., koji je od siline udara ostao ležati na tlu.

"Vozilo je udarilo i A. S., M. D. i A. V., koji su pružali pomoć V. S., pri čemu je V. S. zadobio teške tjelesne ozljede, a A. S., A. V. i M. D. tjelesne ozljede", priopćili su iz Tužiteljstva.

Sakrili plastiku koja je otpala

Mariju Ivković Tužiteljstvo sumnjiči da je sakrila plastiku koja je otpala s automobila.

"Ivković se sumnjiči da je 22. kolovoza 2026. godine u mjestu Bare, općina Berkovići, sakrila predmete koji služe kao dokaz tako što je s mjesta događaja uzela, a zatim sakrila zaštitnu plastiku koja je otpala s Audija kojim je osumnjičeni Vujović u više navrata pokušao ubiti više osoba", objasnili su iz Tužiteljstva.

Pobjegli automobilom pa nastavili pješice

Pritvor je predložen i za Samardžića, koji je telefonom nazvao Čubrila kako bi ih prevezao u Davidoviće. Gorana Čubrilu sumnjiči se da je 22. kolovoza na području općine Bileća sakrio Vujovića i Samardžića. Kako navode iz Tužiteljstva, Čubrilo ih je automobilom odvezao do sela Davidovići, nakon čega su se njih dvojica nastavila skrivati pješice.