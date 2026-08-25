Plastični kirurg ponudio danskoj premijerki operaciju nosa: Njezin odgovor ukazao na veći problem

Mette Frederiksen (48), premijerka Danske, iskoristila je Instagram kako bi podijelila neobičnu i neželjenu ponudu koju je dobila. Tek što se vratila s putovanja u ratom pogođeni Kijev, dočekala ju je poruka plastičnog kirurga s prijedlogom estetske korekcije, što je potaknulo njezinu snažnu reakciju o prihvaćanju sebe i trivijalnosti takvih komentara u današnjem svijetu.

Frederiksen je u svojoj objavi snažno suprotstavila ozbiljnost globalne krize s površnom kritikom vlastitog izgleda. Neposredno prije objave, boravila je u Ukrajini gdje je osudila ruske napade i potvrdila dugoročnu potporu Danske obrani zemlje. "Posljednje što sam čula dok smo jučer napuštali Kijev bila je zračna uzbuna. Rat u Europi se nastavlja. Jedna od prvih poruka koju sam dobila kad sam se vratila u Dansku bila je ova. Ma dajte", napisala je premijerka, uvodeći svoje pratitelje u priču.

Objavila je snimku zaslona poruke u kojoj joj neimenovani plastični kirurg nudi da joj "popravi malu mrlju na nosu". Njezin odgovor, poslan u ljubičastom oblačiću, bio je kratak i jasan: "Ovaj, ne. Zadovoljna sam svojim tijelom i zapravo mi ne treba muški plastični kirurg da ima mišljenje o njemu!". U opširnom opisu dodala je kako ovo nije prvi put da se susreće s takvim komentarima.

Foto: Tschaen Eric/Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Ne znam broj poruka koje sam tijekom vremena dobila o svom izgledu. Pogotovo da imam ružne zube i tanku kosu. Da imam ružan 'madež' na nosu i dobre savjete da si ubrizgam botoks." Svoju je poruku zaokružila stavom samoprihvaćanja: "Dobro živim sa svojim tijelom. Takvo je kakvo je kad si žena i bližiš se pedesetoj", zaključivši s porukom podrške svima koji se svakodnevno suočavaju s komentarima na svoje "savršene nesavršenosti".

Problem veći od jedne poruke

Objava danske premijerke istaknula je širi problem s kojim se suočavaju žene, posebno one na visokim pozicijama: neprestani fokus na njihov fizički izgled umjesto na njihove kompetencije i političko djelovanje. Ovaj incident nije izoliran slučaj, već dio globalnog trenda internetskog uznemiravanja i kritiziranja političarki. Istraživanja pokazuju kako su žene u politici često podložne pristranom i seksističkom medijskom praćenju koje se usredotočuje na njihovu odjeću, frizuru ili, kao u ovom slučaju, crte lica. Takav pritisak ne samo da umanjuje njihovu ulogu i postignuća, već može i obeshrabriti druge žene da se uopće uključe u politiku.

Reakcije na njezinu objavu bile su podijeljene. Dok su joj mnogi uputili poruke podrške poput "Predivna snažna žena" i "Više svjetskih liderica poput tebe, molim", drugi su je kritizirali, pitajući se zašto je važno naglasiti da je kirurg "muški" ili su cinično komentirali kako je sama stvorila situaciju radi sadržaja na društvenim mrežama. Bez obzira na to, njezina je poruka snažan čin otpora nametnutim standardima i poziv na promjenu fokusa javnog diskursa.