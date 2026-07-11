Ida Prester zbog supruga Srbina na meti govora mržnje: 'Koliko će još generacija patiti?'

Poznata hrvatska glazbenica, aktivistica i televizijska voditeljica Ida Prester (47) iskoristila je svoju platformu na Instagramu kako bi se osvrnula na uvredljiv komentar koji je dobila na račun svog braka sa suprugom Ivanom Peševskim (41), poduzetnikom iz Srbije. Njezina iskrena reakcija na govor mržnje potaknula je lavinu podrške i otvorila važnu raspravu o prevladavanju nacionalnih podjela.

'Naša djeca znaju koje je to bogatstvo'

Sve je započelo kada je Prester podijelila komentar koji je dobila ispod fotografije na kojoj pozira sa suprugom. Komentator je tvrdio kako "miješani brakovi vode do marginaliziranih obitelji" te pozvao na "poštivanje tradicije" i sklapanje brakova unutar vlastite kulturne skupine. Umjesto da ignorira poruku, glazbenica je odlučila javno progovoriti o predrasudama s kojima se njezina obitelj i danas suočava.

"Ovo je komentar koji smo dobili ispod fotografije s izložbe Balkan Love", započela je svoju objavu. "Koliko će još generacija odrastati slušajući tko je 'naš', a tko 'njihov'? Koliko će se još morati objašnjavati da smo 'ljudi'?", zapitala je Prester, referirajući se na duboko ukorijenjene podjele. "U ovoj regiji, u Europi, u Americi... Podjele samo rastu. Je li potrebno da nas svemirci/roboti napadnu pa da shvatimo da smo svi na istoj strani?" U nastavku je istaknula pozitivnu stranu svoje obiteljske priče: "Mi smo Hrvatica i Srbin. Naša djeca su jednostavno – djeca. Znaju oba jezika, obje kuhinje, obje strane obitelji, slavimo praznike po svim kalendarima i oni dobro znaju koje je to bogatstvo." Svoju je poruku zaključila stihom Johna Lennona: "You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.“

Stotine komentara podrške

U komentarima su se javili pratitelji, dijeleći vlastita iskustva. "Ja sam dijete iz takvog braka. Moji roditelji su se vjenčali 1959. i živjeli u ljubavi do smrti", napisala je jedna korisnica. "Moja majka je Mađarica, a otac mi je Srbin. Slavimo oba Božića, oba Uskrsa... I svakako mislim da je to prelijepo", dodala je druga. Mnogi su isticali apsurdnost nazivanja hrvatsko-srpskih brakova "miješanima".