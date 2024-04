Pjevačica i voditeljica Ida Prester (45) u dugogodišnjem je braku sa srpskim poduzetnikom Ivanom Peševskim (46). Ida se objavom na Instagramu vratila 12 godina unazad i prisjetila se kako je započela njihova ljubavna priča:

"Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali. Pred 12 godina u beogradskom Kulturnom centru GRAD, na rođendanu zajedničkog prijatelja Ewoxa. Ja ga se dobro sjećam, šarenog šašavca. On je mene doduše do sutradan zaboravio, pa me opet krenuo ‘muvati’ kad smo se sreli. E pa onda sam se potrudila da me zapamti", napisala je uz fotografiju nje i supruga kako zagrljeni sjede na klupici, dok je iza na zidu ispisano pitanje "A koga ti voliš?".

"Neka vas ljubav i sreća i dalje prate", "Divno nešto, hvala Ida", "Vi ste meni najdivniji par", samo su neki od komentara obožavatelja.

Tko je Ivan Peševski?

Njezin odabranik Ivan se bavi se poduzetništvom, a nakon dolaska u Zagreb je otvorio trgovinu "La Canntina" u kojoj se mogu kupiti razni CBD proizvodi kao što su cvjetovi, ulja, pribor i kozmetika.

Ivan svoje profile na društvenim mrežama drži izvan dometa javnosti, a sa suprugom ga najčešće viđamo po raznim putovanjima koje ona dijeli na Instagramu. Glazbenica se vrlo dobro sjeća svih detalja i trenutka u kojem su uspostavili prvi kontakt.

'Odmah sam skužila tog tipa'

"Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Ko‘ neki gangsta klaun", rekla je za časopis Story, naglasivši da ju je današnji muž prvo privukao svojom ekscentričnom pojavom.

Na drugi susret nije trebalo čekati dugo. Naprotiv, desio se već idućeg dana.

"Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi...", započela je Ida.

Skladna obitelj

Nakon upoznavanja supruga, pjevačica je dala otkaz na poslu, prodala stan u Zagrebu, vratila automobil roditeljima i otišla živjeti u Beograd. Ida i Ivan su se vjenčali 2013. godine, samo nekoliko dana nakon što je objavila da je u četvrtom mjesecu trudnoće. I danas žive u skladnom odnosu, kao roditelji dvojice sinova, Rija i Roka, koji su rođeni u Srbiji. Nakon gotovo osam godina beogradskog života, obitelj se ipak odlučila vratiti živjeti u Hrvatsku u doba korone.

Podsjetimo, u rujnu prošle godine je par proslavio desetu godišnjicu braka.

