Vučić došao na 'srpsko more' pa obećao: 'Idući put ću preplivati'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pohvalio se uživanjem u ljetnim radostima na Savi nakon obilaska EXPO-a. Na društvenim mrežama objavio je snimku sa splava dok su ispred njega razne riječne delicije, a on poput nekog blogera koji se bavi putovanjima opisuje ljepote "srpskog mora", kako je nazvao rijeku Savu, dok u pozadini svira glazba.

"Sljedeći put kada dođem na splav, obećavam, preplivat ću Savu kao nekada. Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš", napisao je Vučić ispod objave i dao obećanje za idući posjet.

'Vrijedmo radimo'

Vučić je pojasnio da je sa svojim ministrom obišao Expo, "nešto kao radili", te su kasnije svratili do "Vučkovog prijatelja, kuma" koji su "organizirali ribu".

Zatim mu je popriličnu muku zadao odabir ribljih jela koja su, čini se, toliko dobro izgledala da srpski predsjednik nije znao što bi probao. "Ovo je kečiga i sad, Bog zna što da odlučim Ovo su neki drugi jeli, ne ja. Kažu da nije dozvoljeno, a nema ukusnije i bolje ribe od kečige", govori Vučić na snimci.

Zatim se opet osvrnuo na Expo i pohvali kako "vrijedno rade".

"Uvjeren sam da ćemo sve završiti i da ćemo stići na vrijeme i pobijediti, da Srbije bude najbolji mogući domaćin najveće svjetske priredbe 2027. godine", zaključio je.