Unuk Slobodana Miloševića progovorio o djedu, a kad su spomenuli Mirjanu Marković...

Unuk bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, Marko M. Milošević gostovao je kod Ljilje Smajlović u emisiji "Relativizacija" te je otkrio detalje svog djetinjstva i kako je djeda Miloševića posjećivao u den Haagu.

Podsjetimo, Slobodan Milošević je bio isporučen sudu u Den Haagu po optužbama za ratne zločine, a preminuo je 2006. godine u ćeliji zatvora Scheveningenu, ne dočekavši presudu. Bio je optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Optužnice su podignute 1999. i 2001. godine, a suđenje je počelo 2002.

Ipak, 2021. je presuđeno kako je Slobodan Milošević bio dio udruženog zločinačkog pothvata u BiH i Hrvatskoj. Naime, donesena je tada presuda Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Haagu protiv bivših čelnika Službe državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića, prema kojoj je Slobodan Milošević bio dio zločinačkog pothvata u Hrvatskoj i BiH.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Miloševićev unuk Marko prisjetio se i svoje bake Mirjane Marković. Slobodan Milošević preminuo je dok je on još bio dijete, posjećivao ga je prije toga dok je bio u pritvoru.

Pamti ga po posjetama u zatvoru

"Bio sam drugi razred. Ne sjećam se da smo razgovarali o školi, ali znam da se radovao svaki put kad bi me vidio. Svi očekuju neku tužnu priču, ali zbog okruženja u kojem sam odrastao i uloge moje majke, kada tako malo dijete ide na takvo mjesto, vjerujte mi, nisam to doživljavao kao neugodnost. Bio sam siguran da je to privremeno i da će se riješiti", rekao je.

Upravo ga pamti po tim posjetima u zatvoru.

Na pitanje je li njegova baka Mirjana Marković bila stroga, Marko je prvo zašutio. Nakon stanke je rekao: "Imali smo specifičan odnos."

"Bilo joj je jako teško zbog svega što se dogodilo i što joj je potpuno promijenilo život. Bila je vrlo vezana uz ovu zemlju i svoje prijatelje. Promjena sredine ju je duboko potresla i znatno promijenila. Tako mi kaže obitelj, jer ja je pamtim samo iz Moskve", rekao je Milošević-

Naveo je da se djeda jasno i živo sjeća sve do smrti Slobodana Miloševića kada je Marko imao sedam godina.

POGLEDAJTE VIDEO Milanović i Plenković u svađi zbog srpske kupovine Rafalea: 'To je sve trgovina!'