Meksikanci pretjerali sa slavljem: U glavnom gradu nema više alkohola

Vlasti u Ciudad de Méxicu ograničit će prodaju alkoholnih pića tijekom Svjetskog prvenstva, a gradske vlasti usvojile su niz ograničenja prodaje alkohola na javnim mjestima.

Lokalne vlasti su se uznemirile nakon što je gotovo 700.000 ljudi slavilo plasman reprezentacije u nokaut rundu prvenstva u centru grada, a proslave su posve izmakle kontroli.

U zemlji u kojoj je nogomet sport broj jedan, mnoštvo se izlilo na ulice i počelo zabavljati nakon pobjede protiv Južne Koreje. Unatoč kiši, navijači su plesali, mahali zastavama, pjevali i puhali u vuvuzele.

Sljedećeg jutra, Reforma Avenue, jedna od glavnih gradskih prometnica, bila je zatrpana smećem, a komunalni radnici prikupili su gotovo 40 tona smeća oko povijesnog centra.

Tajnik gradske uprave Cesar Cravioto rekao je na konferenciji za novinare da je grad odgovoran za sigurnost svih navijača i posjetitelja turnira te da ne želi ponavljanje takvih proslava. Stoga će se poduzeti preventivne mjere, koje uključuju strožu kontrolu ilegalne prodaje alkohola na ulicama.

Osim toga, trgovinama bi se mogla zabraniti prodaja alkohola u satima prije utakmice, a restoranima i barovima bit će naređeno da spriječe svoje goste da odnose alkoholna pića na ulice.

Grad planira postaviti dodatnih sedam velikih ekrana za gledanje utakmica, dok će više policajaca biti raspoređeno na ulice kako bi se osigurala sigurnost i poduzele mjere protiv uličnih prodavača piva.

"Želimo da se navijači zabave, ali bez pretjerane konzumacije alkohola", rekao je Cravioto.

Veselje i pijanstvo na ulicama zahvatili su i Boston u Sjedinjenim Državama. Iz ovog grada stižu dramatična izvješća da je nekoliko barova u centru grada ostalo bez točenog piva.

Grad i njegove pubove preplavili su žedni škotski navijači, koji su ispraznili svo točeno pivo. Navijači, poznati kao Tartanska vojska, odjeveni u svoje prepoznatljive karirane kiltove, nisu se suzdržavali u slavlju pobjede Škotske nad Haitijem u prvom kolu turnira.

Bila je to prva pobjeda Škotske na Svjetskom prvenstvu od 1990. i prva na velikom turniru od 1996. i Europskog prvenstva u Engleskoj.