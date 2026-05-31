KAOS NAKON LP /

Jezive vijesti iz Pariza: U slavlju poginuo motociklist, mladić u komi, 780 uhićenih
Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia

31.5.2026.
17:43
Sportski.net
Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia
Slavlje u Parizu nakon što je PSG osvojio naslov u Ligi prvaka nakon pobjede nad Arsenalom u finalu nije bilo niti malo mirno i dostojanstveno.

Upravo suprotno, u Parizu su izbili neredi koji su rezultirali jednim smrtnim slučajem, a jedan 17-godišnjak je završio u komi. Uhićeno je 780 ljudi. 17-godišnjak je izboden u blizini Champs Élyséea u nedjelju rano ujutro te se nalazi na intenzivnoj njezi dok se za napadačima traga, piše engleski The Sun

Neidentificirani 23-godišnjak na motociklu poginuo je otprilike u isto vrijeme nakon što se frontalno sudario s betonskim blokom. U policijskom priopćenju navodi se da je u neredima oštećeno šest vozila, dva poslovna objekta te jedno autobusno stajalište. Podsjetimo, nereda je bilo i prošle godine, nakon što je PSG također osvojio Ligu prvaka. Tada su život izgubili maloljetnik (17) i mladić u 20-im godinama. 

"Samo u Francuskoj pobjeda nogometnog kluba izaziva nerede. Samo u Francuskoj svi osjećaju potrebu zaključati se u svoje domove noć nakon pobjede kako bi izbjegli suočavanje s nasiljem", poručila je pak bivša predsjednička kandidatkinja Marine Le Pen.

ParizNerediLiga PrvakaPsgArsenal
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
