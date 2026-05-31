Jezive vijesti iz Pariza: U slavlju poginuo motociklist, mladić u komi, 780 uhićenih

Slavlje u Parizu nakon što je PSG osvojio naslov u Ligi prvaka nakon pobjede nad Arsenalom u finalu nije bilo niti malo mirno i dostojanstveno.

Upravo suprotno, u Parizu su izbili neredi koji su rezultirali jednim smrtnim slučajem, a jedan 17-godišnjak je završio u komi. Uhićeno je 780 ljudi. 17-godišnjak je izboden u blizini Champs Élyséea u nedjelju rano ujutro te se nalazi na intenzivnoj njezi dok se za napadačima traga, piše engleski The Sun.

Neidentificirani 23-godišnjak na motociklu poginuo je otprilike u isto vrijeme nakon što se frontalno sudario s betonskim blokom. U policijskom priopćenju navodi se da je u neredima oštećeno šest vozila, dva poslovna objekta te jedno autobusno stajalište. Podsjetimo, nereda je bilo i prošle godine, nakon što je PSG također osvojio Ligu prvaka. Tada su život izgubili maloljetnik (17) i mladić u 20-im godinama.

"Samo u Francuskoj pobjeda nogometnog kluba izaziva nerede. Samo u Francuskoj svi osjećaju potrebu zaključati se u svoje domove noć nakon pobjede kako bi izbjegli suočavanje s nasiljem", poručila je pak bivša predsjednička kandidatkinja Marine Le Pen.