Pijan izvrijeđao policajce, biciklist oduzeo prednost autu, a motociklist jurcao pa a pao

Požeška policija ovog vikenda imala je pune ruke posla. Bila je primorana intervenirati zbog narušavanja javnog reda i mira, a dogodile su se i dvije prometne nesreće s ozlijeđenima osobama.

U nedjelju oko 1.35 sati u Cehovskoj ulici u Požegi, 35-godišnji muškarac pod utjecajem alkohola vrijeđao je i omalovažavao policajce. Muškarac je odbio alkotestiranje, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti drugi dokument za utvrđivanje identiteta. Policija ga je uhitila i smjestila u posebnu prostoriju, a protiv njega slijedi optužni prijedlog te privođenje na Općinski sud u Požegi.

Dan ranije, oko 9.50 sati, u mjestu Gradac dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen biciklist. Prema policijskom izvješću, 59-godišnji biciklist na raskrižju županijske i lokalne ceste oduzeo je prednost automobilu te je došlo do sudara. Biciklist je lakše ozlijeđen, a protiv njega je podignut prekršajni nalog zbog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Istoga dana oko 15.25 sati u Eminovcima, u Vukovarskoj ulici, teško je ozlijeđen 43-godišnji motociklist. Policija navodi kako je zbog brze vožnje izgubio nadzor nad motociklom, nakon čega je došlo do zanošenja i pada na kolnik. I protiv njega slijedi prekršajni nalog.

